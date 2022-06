Liên minh phòng không Trung Đông

Theo Breaking Defense, đó cũng chính là lý do tại sao các đối tác của Mỹ ở khu vực thúc đẩy mục tiêu phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hỗn hợp (IAMD). Và theo giới phân tích, mặc dù ý tưởng về IAMD còn xa mới thành hiện thực, nhưng đây có thể là một tiền đề quan trọng cho một liên minh phòng không ở khu vực trong tương lai.

Israel công khai về việc thành lập liên minh xuất hiện trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân Iran với Nhóm P5+1 có nguy cơ không thể cứu vãn, làm gia tăng quan ngại của các quốc gia trong khu vực trước các mối đe dọa liên quan tới Nhà nước Hồi giáo Iran.

Việc Iran bị cáo buộc đứng đằng sau các nhóm vũ trang Hồi giáo gây ra các cuộc tấn công ở khu vực và số các vụ việc như vậy leo thang đáng kể từ năm 2019 càng thôi thúc Israel hiện thực hóa các mục tiêu của mình nhằm ngăn chặn các nguy cơ an ninh từ quốc gia láng giềng không đội trời chung là Iran. Và việc lôi kéo thêm các đối tác ở khu vực cùng chung mối lo là một bước đi không khó đoán định.

Động lực khác, đó là Mỹ-đồng minh hàng đầu và là điểm tựa an ninh quan trọng của Israel-đã giảm dần sự hiện diện ở Trung Đông, buộc Nhà nước Do Thái phải tìm kiếm các thỏa thuận an ninh mới cùng các đồng minh mới, nhằm bảo đảm sự sinh tồn và lợi ích quốc gia ở khu vực mà nước này bị rơi vào tình thế bị cô lập trong một thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Tổng thống Joe Biden được dự báo là có thể tạo ra những cú hích. Có nhiều tin tức trong tuần qua dự báo khả năng về những bước đi quan trọng ở khu vực trong chuyến thăm Trung Đông của nhà lãnh đạo Mỹ từ ngày 13 đến 16-7 tới đây.