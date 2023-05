Liên kết nâng tầm du lịch làng nghề - xu hướng mới của Quảng Nam

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, cùng với các sản phẩm chủ lực của thành phố là tham quan phố cổ, trải nghiệm hoạt động du lịch biển đảo, tham gia hoạt động mang hàm lượng văn hóa cao, sản phẩm của làng nghề truyền thống góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Hội An trong lòng du khách. Do vậy, mong muốn lớn nhất của thành phố là các làng nghề truyền thống sẽ có được sản phẩm mang tính hàng hóa phục vụ du khách. Những sản phẩm của Hội An không chỉ mang thương hiệu địa phương mà cần có sự liên kết với sản phẩm, các làng nghề khác của tỉnh.

Tạc tượng- bản sắc săn hóa độc đáo của người Bhnong. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN