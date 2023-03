Liên Hợp Quốc công bố 'hướng dẫn sinh tồn' trước biến đổi khí hậu

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: AP

Nghiên cứu của IPCC cho biết, các quốc gia trên toàn cầu cần nhanh chóng cắt giảm khí thải nhà kính trong thập kỷ này để Trái Đất không nóng lên quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C, thế giới sẽ phải đối mặt với các thảm họa tự nhiên do mực nước biển dâng.