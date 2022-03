Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực toàn cầu

Kênh RT (Nga) ngày 12/3 dẫn lời ông Qu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), cảnh báo trong bối cảnh thế giới thiếu lương thực do đại dịch COVID-19, gián đoạn sản xuất nông nghiệp ở Nga và Ukraine do xung đột quân sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Thu hoạch lúa mỳ tại Nga. (Ảnh: Reuters)