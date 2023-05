Liên hoan phim Cannes 2023: Sự biến đổi của công nghiệp điện ảnh

Trong vài năm gần đây, các hãng phim độc lập đã rơi vào khủng hoảng trước sự bành trướng của dịch vụ phát trực tuyến. Từng có tranh cãi nhiều năm về việc có hay không chiếu phim của Netflix tại Cannes. Tuy nhiên, tới thời điểm này, kỷ nguyên Netflix bắt đầu chững lại và khán giả bắt đầu quay trở lại rạp chiếu phim sau đại dịch.

Theo ông Todd Brown, người đứng đầu bộ phận thu mua quốc tế tại XYZ Films, những nội dung có nội dung tương tự nhau trên các nền tảng trực tuyến khiến khán giả muốn tới rạp để tìm kiếm sự khác biệt, điều mà các hãng phim độc lập có thể đáp ứng được.

Bằng chứng cho lập luận này là thành công rực rỡ của "Triangle of Sadness," "Joyland" ở châu Âu và "Everything Everywhere All at Once" trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, những hãng phát trực tuyến rõ ràng cũng bắt đầu nhận ra điều này và bắt đầu tìm cách hợp lý để kết nối với rạp chiếu. Điển hình, Apple Inc sẽ công chiếu "Killers of the Flower Moon" với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio tại Cannes và hợp tác với hãng Paramount để chiếu phim tại rạp trước khi phát trực tuyến toàn cầu.

Đúng như Michael Douglas nói, "Cannes là nơi cho những đổi mới và tuần lễ này hẳn sẽ còn chứng kiến nhiều sự kiện có thể thay đổi thế giới."./.

An Bình (TTXVN/Vietnam+)