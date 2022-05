Lịch truyền hình trực tiếp giao hữu tuyển Việt Nam vs Afghanistan

Phía bên kia chiến tuyến, Afghanistan thua Việt Nam đến 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (150 so với 96). Trong quá khứ, Afghanistan từng hai lần bất phân thắng bại với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 (hòa 0-0 và 1-1).

Tuy nhiên, sau 5 năm, bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự chênh lệch về đẳng cấp là không nhỏ. Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt để đáp ứng kỳ vọng và sự chờ đợi của người hâm mộ sau hơn 2 tháng không thi đấu.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam vs Afghanistan: 19h00 ngày 1.6 trên kênh ON Football, Youtube Next Sports.