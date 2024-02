Theo thông báo trên trang chủ của VPF, vòng 9 V-League 2023/2024 sẽ có 3 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Đó là trận đấu giữa Hải Phòng vs Nam Định, Thanh Hóa vs Hà Nội FC và CAHN vs TP.HCM.

Lịch thi đấu vòng 9 V-League 2024

Tâm điểm ở lượt trận này là màn đối đầu giữa câu lạc bộ Thanh Hoá và Hà Nội FC. Trong hai mùa giải gần đây, cặp đấu này luôn mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính.