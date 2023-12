Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2023/2024

Bất ngờ để thua Khánh Hòa ở lượt trận trước khiến cho Công an Hà Nội bị đẩy xuống vị trí thấp trên bảng xếp hạng. HLV Gong Oh-kyun và êkíp trợ lý sẽ không làm nhiệm vụ ở trận đấu với Bình Dương, thay vào đó là một đội ngũ HLV khác. Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại nhiều khả năng sẽ quay lại dẫn dắt đội bóng. Cho dù vậy thì đội bóng ngành Công an cũng sẽ phải gặp khó khăn khi đối thủ ở vòng đấu này là Bình Dương đang có phong độ thi đấu cao. Bình Dương cũng là đội ngắt chuỗi trận bất bại của Nam Định và Thanh Hóa. Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 26/12.