Lịch thi đấu vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023

Trong khi đó Công an Hà Nội hành quân làm khách trên sân Thiên Trường gặp Nam Định. Ở lần gặp mặt gần nhất, Công an Hà Nội bị Nam Định loại khỏi giải Cúp Quốc gia 2023 trên chấm luân lưu ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Vòng đấu trước, Công an Hà Nội và Nam Định đều để thua. Quang Hải thi đấu mờ nhạt, Công an Hà Nội để vuột mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC, Công an Hà Nội phải có trận thắng trước Nam Định để không phải bị bỏ ở cuộc đua vô địch.

Quang Hải thi đấu mờ nhạt sau 3 vòng đấu giai đoạn 2 V-League 2023

Giai đoạn 2 bắt đầu, là lúc Hà Nội FC quay trở lại cuộc đua, lấy lại ngôi đầu từ tay Công an Hà Nội và cũng phải cảm ơn Hải Phòng khi bất ngờ đánh bại Công an Hà Nội. Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ và ĐKAQ V-League 2022 diễn ra lúc 19h15 ngày 2/8 trên sân Hàng Đẫy.