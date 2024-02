Lịch thi đấu vòng 24 giải Ngoại hạng Anh 2024

Chuỗi 15 trận bất bại của Liverpool ở Ngoại hạng Anh kéo dài từ thất bại 1-2 trên sân của Tottenham vào cuối tháng 9 năm ngoái đã phải dừng lại, Lữ đoàn đỏ tiếp tục gục ngã trước một đội bóng thành London khác, lần này là Arsenal. Đội nóng của Klopp thua với tỷ số 1-3, nhưng cả 4 bàn thắng đều được ghi do công của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trận đấu giữa Liverpool vs Burnley nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, The Kop đang hướng đến một chiến thắng đậm để quên đi thất bại trước Arsenal.