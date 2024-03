Lịch thi đấu vòng 13 V-League: Derby Thủ Đô rực lửa

Đội áp chót Thể Công Viettel sẽ chạm trán Công an Hà Nội tại sân nhà Hàng Đẫy. Lợi thế sân bãi gần như không có bởi 2 đội thi đấu cùng sân. Do đó, Thể Công Viettel sẽ trông chờ vào thực lực và sự tỏa sáng của các cá nhân để hướng đến 3 điểm. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đang có chuỗi 7 trận liền không thắng (5 trận thua). Trong khi đó, Công an Hà Nội bất bại ở 5 trận gần đây (thắng 4).

Đội đầu bảng Nam Định đã chắc chắn vô địch lượt đi sẽ có trận đấu khó khăn gặp Đông Á Thanh Hóa. Với tâm lý hưng phấn sau 2 chiến thắng ngoạn mục trước Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An, Nam Định tự tin kéo dài chuỗi trận ấn tượng của mình. Từ đầu mùa, Nam Định bất bại trên sân nhà với 5 trận thắng, 1 trận hòa.