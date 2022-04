Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022: Hoàng Anh Gia Lai xung trận

Sang ngày 10.4, vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ chứng kiến trận derby đáng chú ý giữa TPHCM vs Sài Gòn. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang gặp vấn đề khi một số cầu thủ bỏ tập do bị nợ lót tay. Còn Sài Gòn đã thắng Huế 5-0 tại vòng sơ loại và đang có tâm lý rất hưng phấn. Cũng trong ngày này, Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đội hạng Nhất – Long An tại sân nhà.

Ngày 11.4 sẽ có 5 cặp đấu với tâm điểm là trận Bình Định vs Hải Phòng – đội đang dẫn đầu V.League 2022. Ngoài ra, Bình Phước sẽ gặp Quảng Nam, Đà Nẵng gặp Hà Nội, Viettel đấu Cần Thơ và Bà Rịa – Vũng Tàu gặp Phố Hiến.