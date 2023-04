Lịch thi đấu V-League 2023 ngày 8/4 : Tranh giành vị trí đầu bảng

Theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 7/4, các sân cỏ Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng 5. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của Nam Định vs Khánh Hòa và SLNA vs Bình Dương. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 18h.