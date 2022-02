Lịch thi đấu giải U23 Đông Nam Á hôm nay (20.2): U23 Campuchia vào bán kết?

Trận đấu còn lại là màn chạm trán giữa U23 Philippines vs U23 Brunei. Cả hai đội bóng này đều không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Theo điều lệ, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi bán kết. Do đó, nếu U23 Philippines có giành chiến thắng trước U23 Brunei thì vẫn phải chờ kết quả trận đấu U23 Campuchia vs U23 Timor Leste và cục diện của bảng C.

Trận đấu giữa U23 Campuchia - U23 Timor Leste và U23 Philippines - U23 Brunei sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 20.2.