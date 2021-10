Lịch thi đấu CKTG 2021 hôm nay 22/10

Hôm nay (22/10), giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 (CKTG 2021) ở Iceland sẽ bước vào loạt trận tứ kết. Giải đấu năm nay quy tụ 22 đội tuyển mạnh nhất từ khắp các khu vực trên thế giới, diễn ra từ ngày 5/10 đến 6/11.

Kể từ vòng tứ kết cũng như bán kết và chung kết, giải đấu sẽ được chuyển sang thể thức loại trực tiếp và áp dụng luật BO5 (Best of five), nghĩa là cần thắng đối thủ 3/5 ván để thắng chung cuộc.