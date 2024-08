Lịch thi đấu bóng đá ngày 28/8: Cúp Liên đoàn Anh: Nottingham vs Newcastle, La Liga: Atletico Madrid vs Espanyol, Athletic Bilbao vs Valencia

Bilbao vắng Aitor Paredes, Alvaro Djalo, Ruiz de Galarreta, Nico Serrano, Unai Simon do chấn thương. Phía Valencia cũng gặp khủng hoảng lực lượng do bão chấn thương với sự vắng mặt của Sergi Canos, Jose Gaya, Jaume Domenech, Fran Perez và Mouctar Diakhaby.

Ở trận lượt đi, đại diện CH Séc cũng thi đấu thua kém về mọi mặt. Từ kiểm soát bóng (41% so với 59% của Lille), phạt góc (3 so với 7) đến số cú sút (10 so với 16) hay số lần dứt điểm trúng đích (2 so với 6), và tất nhiên cả số bàn thắng (0 so với 2).

Vì thế, với sức ép tâm lý phải thắng cách biệt 3 bàn hoặc đưa tỷ số chung cuộc hai lượt trận là rất khó cho đội bóng CH Czech.

Chủ nhà Slavia Praha phải bỏ qua sự phục vụ của Ondrej Zmrzly, Stepan Chaloupek, Jindrich Stanek và Tomas Vlcek vì chấn thương. Trong khi đó, Lille cũng thiếu vắng Nabil Bentaleb và Samuel Umtiti vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến:

Slavia Praha: Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Masopust, Dorley, Zafeiris, Diouf; Schranz, Chory, Provod.

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Mbappe, Zhegrova, Andre; Cabella, Haraldsson; David.

- 02h00 ngày 29/8: Nottingham Forest vs Newcastle

Tâm điểm của loạt trận Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) đêm nay là cuộc đụng độ giữa hai đội đang chơi ở giải Ngoại hạng.

Cả hai đội đều khởi đầu tốt tại giải Ngoại hạng, cùng có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Newcastle thắng Southampton và hòa Bournemouth. Còn Nottingham Forest đánh bại Southampton ở vòng 2 sau khi hòa 1-1 với Bournemouth ở vòng 1. Đây là kết quả khiến cho cuộc đối đầu ở Cúp Liên đoàn đêm nay giữa hai đội hứa hẹn hấp dẫn.

Trong 11 trận đối đầu gần nhất, Newcastle giành 6 chiến thắng trận, Nottingham thắng 5. Lần gặp nhau gần nhất, Newcastle đã giành chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại giải Ngoại hạng mùa trước. Nottingham cũng thua hai trận tiếp Newcastle trên sân nhà gần nhất.

Đội chủ nhà có đủ lực lượng trong trận này. Newcastle vắng Fabian Schar vì bị cấm thi đấu 3 trận. Nhận định cơ hội chiến thắng trận này vẫn nghiêng về Newcastle.

Đội hình dự kiến:

Nottingham: Sels, Murillo, Williams, Milenkovic, Toffolo, Yates, Anderson, Gibbs-White, Dominguez, Elanga, Awoniyi.

Newcastle: Pope, Krafth, Trippier, Kelly, Burn, Joelinton, Willock, Guimaraes, Gordon, Isak, Barnes