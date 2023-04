Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/4 và rạng sáng 26/4: Đá sớm giải Ngoại hạng Anh và LaLiga

Rạng sáng ngày 26/4 diễn ra các trận đấu sớm tại giải Ngoại hạng Anh và LaLiga: Aston Villa vs Fulham, Leeds vs Leicester, Girona vs Real Madrid

Tâm điểm: Aston Villa vs Fulham: Trận hòa Brentford vòng trước là trận thứ 9 liên tiếp Aston Villa bất bại, leo lên thứ 6 và chỉ còn cách Tottenham 2 điểm. Với đà thăng tiến này, đội bóng của HLV Unai Emery hoàn toàn có thể kiếm được một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Trong những trận vừa qua, Aston Villa gây ấn tượng mạnh khi quật ngã cả Chelsea (2-0) lẫn Newcastle (3-0) đều trên sân khách. Trong khi đó Fulham cũng đang chơi rất ấn tượng khi thắng 2 trận liên tiếp để leo lên thứ 9 với 45 điểm. Đây có thể coi là mùa giải thành công nhất của họ, khác với cảnh ‘mùa lên mùa xuống hạng’ như trước. Nhiệm vụ trụ hạng của Fulham coi như đã xong khi đang hơn nhóm cuối đến 17 điểm trong khi giải chỉ còn 6 vòng. Trong tình thế trên, cộng với yếu tố sân nhà và lực lượng có phần trội hơn (Fulham lại thiếu 3 vị trí trụ cột vì án phạt và chấn thương), Aston Villa nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm. Leeds United vs Leicester: Trận đấu giữa hai đội đang trong tình thế ‘chỉ mành treo chuông’. Với 3 trận thua liên tiếp, Leeds đã tụt xuống thứ 16, trên Leicester một bậc và 1 điểm. Leeds cũng là đội bóng thủng lưới nhiều nhất giải đến lúc này với 62 bàn. Còn với Leicester, nhờ trận thắng Wolves vòng trước đã leo lên thứ 17 nhưng chỉ hơn đội áp chót đúng 1 điểm. Chỉ có chiến thắng mới giúp mỗi đội cải thiện được tình thế hiện tại. Ai giành trọn 3 điểm sẽ có nhiều cơ hội trụ hạng hơn khi giải đấu đang trôi về cuối. Nhiều khả năng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Girona vs Real Madrid: Đội bóng của HLV Ancelotti đang làm mọi cách để thu hẹp điểm số với Barcelona và đua tranh ngôi vô địch, bằng chứng là trong 7 trận gần nhất họ chỉ thua 1. Làm khách của Girona vòng này Real không có mục tiêu nào ngoài chiến thắng. Nhưng để làm điều đó là không dễ dàng gì vì đội chủ nhà cũng chỉ thua 1/5 trận gần nhất và đứng thứ 11, khá yên tâm với mục tiêu trụ hạng. Dù là đội tí hon và lên La Liga chưa lâu nhưng Girona có thành tích đối đầu khá ấn tượng với Real khi thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận. Ở lượt đi, Girona đã kiên cường cầm chân Real và ở lượt về này nếu họ tiếp tục tái hiện điều đó, cũng không có gì ngạc nhiên. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 33 - 01h30 ngày 26/4: Wolves vs Crystal Palace (K+LIFE) - 01h45 ngày 26/4: Aston Villa vs Fulham (K+SPORT1) - 02h00 ngày 26/4: Leeds United vs Leicester (K+LIFE) Lịch thi đấu La Liga - vòng 31 - 00h30 ngày 26/4: Cadiz vs Osasuna - 00h30 ngày 26/4: Girona vs Real Madrid - 03h00 ngày 26/4: Real Betis vs Sociedad Lịch thi đấu Hạng nhất Anh - vòng 38 - 02h00 ngày 26/4: Blackburn Rovers vs Burnley