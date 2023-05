Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/5 và rạng sáng ngày 24/5: Lượt 2 World Cup U20

Tâm điểm:

Celta Vigo vs Girona: Trong nỗ lực nhằm giành vé dự cúp châu Âu, Girona đã thi đấu rất hiệu quả ở những vòng đấu gần đây. Thất bại 1-2 trước Villarreal cách đây ít ngày mới chỉ là trận thua duy nhất của họ ở 5 vòng gần nhất (thắng 3).

Celta Vigo đang chơi không tốt khi để thua liền một mạch 4 trận. Lúc này, họ vẫn chưa an toàn do chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 4 điểm (39 so với 35), trong khi mùa giải còn 3 vòng nữa mới kết thúc.

Celta Vigo dù có lợi thế sân nhà, cũng không dễ để họ kiếm trọn 3 điểm từ tay Girona đang tỏ ra khá lỳ lợm.

Sociedad vs Almeria: Chiến thắng ngay trên sân Camp Nou trước Barcelona cuối tuần trước là trận đấu thứ 6 bất bại của Sociedad dưới quyền HLV Imanol Alguacil, trong đó họ có tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 2 trận hòa. Sociedad đã trở thành hiện tượng thực sự của mùa giải, vươn từ nhóm không được dự cúp châu Âu lên vị trí thứ 4 trên BXH.