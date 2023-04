Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/4 và rạng sáng 24/4: Tâm điểm Newcastle vs Tottenham, Juventus vs Napoli, Barcelona vs Atletico Madrid

Nhiều trận đấu hấp dẫn diễn ra vào tối nay và rạng sáng ngày 24/4: Newcastle vs Tottenham, Juventus vs Napoli, Barcelona vs Atletico Madrid, Leverkusen vs RB Leipzig

Tâm điểm: Newcastle vs Tottenham: Trận đấu tranh vị trí thứ 4 của hai đội đứng kế nhau trên bảng xếp hạng. Trận thua bất ngờ 0-3 trước Aston Villa tuần trước khiến Newcastle chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng nhưng vẫn xếp thứ 4 và nhiều hơn Tottenham 3 điểm. Tottenham dường như vẫn chưa chấm dứt cơn khủng hoảng sau khi sa thải HLV Conte. Lượt đi Newcastle đã từng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân khách nhưng về thành tích đối đầu Totthenham lại nhỉnh hơn với 65 trận thắng và 29 trận hòa. Còn xét về phong độ lúc này, cùng với lợi thế sân nhà, Newcastle hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm. Barcelona vs Atletico Madrid: Barca liên tiếp bị cầm hòa không bàn thắng trong 2 trận gần đây ở La Liga. Họ không được phép tiếp tục để mất điểm, nếu không muốn đội nhì bảng Real Madrid có cơ hội trở lại đua tranh ngôi vô địch. Tuy Atletico cũng đang có phong độ tốt với 6 trận toàn thắng ở La Liga gần đây, nhưng khả năng họ ca khúc khải hoàn rời Camp Nou là không dễ, đặc biệt khi đội bóng của HLV Diego Simeone thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt: Geoffrey Kondogbia , Marcos Llorente, Reinildo và Memphis Depay. Juventus vs Napoli: Được ‘trả lại’ 15 điểm từ án phạt hồi giữa mùa Juventus quay trở lại vị trí thứ 3 nhưng cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Napoli đã không còn. Trận đấu đêm nay với Juventus nhằm cạnh tranh vị trí á quân và ‘khẳng định đẳng cấp’ với Napoli. Napoli đang có dấu hiệu chững lại với chuỗi 3 trận liền không biết thắng. Nhiều khả năng chuỗi trận đó kéo dài lên con số 4 sau chuyến làm khách của ‘Bà đầm già’ Leverkusen vs RB Leipzig: Đội bóng của hãng dược Bayer dưới thời HLV Xabi Alonso đã lột xác thực sự, từ vị trí thứ 6 giờ đã leo lên thứ 6 và sẵn sàng cạnh tranh vị trí thứ 4 giành vé dự Champions League mùa sau. Họ cũng đã giành vé vào bán kết Europa League mùa này. Nếu muốn tranh vị trí thứ 4, Leverkusen không có cách nào hơn là phải vượt qua RB Leipzig ở trận này Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 32 - 20h00 ngày 23/4: Bournemouth vs West Ham - 20h00 ngày 23/4: Newcastle vs Tottenham Lịch thi đấu La Liga - vòng 30 - 19h00 ngày 23/4: Elche vs Valencia - 21h15 ngày 23/4: Barcelona vs Atletico Madrid - 23h30 ngày 23/4: Mallorca vs Getafe - 02h00 ngày 24/4: Sevilla vs Villarreal Lịch thi đấu Serie A - vòng 31 - 17h30 ngày 23/4: Empoli vs Inter - 20h00 ngày 23/4: Monza vs Fiorentina - 20h00 ngày 23/4: Udinese vs Cremonese - 23h00 ngày 23/4: AC Milan vs Lecce - 01h45 ngày 24/4: Juventus vs Napoli Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 29 - 20h30 ngày 23/4: Freiburg vs Schalke 04 - 22h30 ngày 23/4: Leverkusen vs RB Leipzig - 00h30 ngày 24/4: Gladbach vs Union Berlin Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 32 - 18h00 ngày 23/4: Reims vs Strasbourg - 20h00 ngày 23/4: Nantes vs Troyes - 20h00 ngày 23/4: Nice vs Clermont Foot - 20h00 ngày 23/4: Lorient vs Toulouse - 20h00 ngày 23/4: AC Ajaccio vs Brest - 22h05 ngày 23/4: Montpellier vs Rennes - 01h45 ngày 24/4: Lyon vs Marseille Lịch thi đấu Hạng nhất Anh - vòng 44 - 18h00 ngày 23/4: West Brom vs Sunderland Lịch thi đấu Serie B - vòng 34 - 21h15 ngày 23/4: Ternana vs Venezia - 21h15 ngày 23/4: Pisa vs Bari Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha - vòng 37 - 19h00 ngày 23/4: Lugo vs Malaga - 23h30 ngày 23/4: Mirandes vs Burgos CF - 23h30 ngày 23/4: Racing Santander vs Granada - 02h00 ngày 24/4: Alaves vs Leganes Lịch thi đấu Hạng 2 Đức - vòng 29 18h30 ngày 23/4: FC Heidenheim vs Holstein Kiel 18h30 ngày 23/4: Jahn Regensburg vs Kaiserslautern 18h30 ngày 23/4: Sandhausen vs Paderborn