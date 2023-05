Lịch thi đấu bóng đá ngày 22/5 và rạng sáng ngày 23/5: Gay cấn cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh và Serie A

Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và Serie A đã được xác định nhưng cuộc đua Top 4 dự Champions League vẫn chưa ngã ngũ và đang rất gay cấn với các trận đấu muộn: Newcastle vs Leicester, Roma vs Salernitana, Empoli vs Juventus

Tâm điểm: Hà Nội vs SHB Đà Nẵng: Hà Nội FC rơi vào tình cảnh sứt mẻ lực lượng liên tục vì chấn thương của các trụ cột Hùng Dũng, Xuân Tú và án treo giò 8 trận của đội trưởng Văn Quyết. Dẫu sao tình cảnh của họ vẫn tốt hơn một SHB Đà Nẵng đang xếp áp chót BXH. Đội bóng sông Hàn chỉ có được 3 điểm sau 7 trận, trong đó có 3 trận hòa, 4 trận thua, và chưa thắng bất kỳ trận nào. Trước đội khách đang đầy những khó khăn, cơ hội để đội bóng thủ đô có 3 điểm vẫn là khả quan. Newcastle vs Leicester: Với việc thắng đối thủ cạnh tranh Brighton ở vòng trước và Liverpool bị cầm hòa ở vòng này, Newcastle đang cầm chắc một suất Top 4 để dự Champions League khi đã có 69 điểm (bằng Man United nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ), hơn Liverpool 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận trong khi giải chỉ còn 1 vòng. Chỉ cần thắng Leicester đã gần như ‘buông xuôi’ chờ rớt hạng (đứng áp chót), Newcastle càng củng cố vững chắc hơn mục tiêu và vị trí của mình. Ở lượt đi Newcastle từng thắng 2-0 ngay trên sân đối phương. Với lợi thế sân nhà, thực lực vượt trội cùng tinh thần chiến đấu cao, có thể tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà. Roma vs Salernitana: Đội bóng của HLV Mourinho đang chơi rất hay ở Europa League khi giành vé vào chung kết nhưng tại Serie A lại trái ngược. Roma tụt xuống thứ 6 sau 5 vòng liên tiếp không thắng. Salernitana đã an tâm trụ hạng sau chuỗi trận vô cùng ấn tượng với 12 vòng gần nhất chỉ thua 1 trận. Mục tiêu của mùa bóng đã hoàn thành, khó tin Salernitana sẽ đá ‘hết ga hết số’. Đó là cơ hội để Roma giành điểm. Empoli vs Juventus: Trong cuộc đua giành vé vào Top 4 để giành vé dự Champions League, Juventus chiếm lợi thế nhất khi đã có 69 điểm sau 35 vòng , hơn đội xếp thứ 4 Lazio 4 điểm. Nghĩa là Juventus chỉ cần thêm 2 điểm trong 3 vòng còn lại là chắc xuất nằm trong Top 4. Tuy nhiên có thể hiểu mục tiêu của Juventus không dừng lại ở đó mà muốn thắng hết để giành luôn vị trí Á quân. Empoli đang thi đấu rất ổn định trên sân nhà, nhưng việc đã trụ hạng thành công có thể sẽ khiến đội bóng này nhập cuộc với quyết tâm không cao và đó sẽ là cơ hội để Juventus tìm kiếm chiến thắng. Lịch thi đấu V-League - vòng 8 - 19h15 ngày 22/5: Hà Nội vs Đà Nẵng (FPT Play, VTV5) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 37 - 02h00 ngày 23/5: Newcastle vs Leicester Lịch thi đấu Serie A - vòng 36 - 23h30 ngày 22/5: Roma vs Salernitana - 01h45 ngày 23/5: Empoli vs Juventus Lịch thi đấu World Cup U20 - 01h00 ngày 23/5: Bảng F - U20 Pháp vs U20 Hàn Quốc - 01h00 ngày 23/5: Bảng E - U20 Anh vs U20 Tunisia - 04h00 ngày 23/5: Bảng F - Gambia U20 vs U20 Honduras - 04h00 ngày 23/5: Bảng E - U20 Uruguay vs Iraq U20