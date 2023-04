Lịch thi đấu bóng đá ngày 20/4 và rạng sáng 21/4

Roma vs Feyenoord

Sevilla vs Man United: Những sai lầm tai hại của hàng thủ khiến Man United trả giá đắt với trận hòa 2-2 ở lượt đi. Kết quả trên cũng khiến đội khách đứng trước nhiều bất an ở lượt về đêm nay. Cần nhắc lại là Sevilla luôn chơi rất hay ở Europa League, ngay cả ở thời điểm họ chơi không tốt ở La Liga, với kỷ lục 6 lần vô địch .

AS Roma đã để thua 0-1 trên sân của Feyenoord. Đây là kết quả đáng tiếc bởi AS Roma thi đấu không quá thua kém đối thủ

Đội bóng của Ý đã toàn thắng trong 5 cuộc đối đấu tại vòng đấu loại trực tiếp ở cúp châu Âu trước các đối thủ đến từ Hà Lan. Do vậy, các CĐV của đội bóng áo bã trầu có lý do để tin rằng AS Roma sẽ lội ngược dòng trên sân nhà.

Phong độ sân nhà của Roma là rất tốt. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất đá trên sân nhà ở mọi đấu trường. Đặc biệt, Roma đều thắng ở 2 trận gần nhất đá sân nhà trước Sampdoria và Udinese với cùng tỉ số 3-0.

Sporting CP vs Juventus: Chiến thắng 1-0 ở lượt đi mang lại nhiều lợi thế cho Juventus trong trận lượt về đêm nay tại sân Estadio Jose Alvalade. Nhưng cũng phải thấy Sporting đã chơi rất hay ở lượt đi, như cách họ đã đánh bại Arsenal ở vòng trước.

Hơn nữa, trên sân nhà Sporting CP cũng luôn chơi rất hay và luôn ghi ít nhất 2 bàn trong 4 trận gần nhất.