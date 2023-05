Lịch thi đấu bóng đá ngày 2/5 và rạng sáng 3/5: 'Đại chiến' Arsenal vs Chelsea

- 19h00 ngày 2/5: Bảng A - U22 Philippines vs U22 Campuchia (Youtube Next Sports)

- 16h00 ngày 2/5: Bảng A - U22 Myanmar vs U22 Đông Timor (Youtube Next Sports)

- 02h00 ngày 3/5: Arsenal vs Chelsea

Lịch thi đấu La Liga - vòng 33

- 00h30 ngày 3/5: Barcelona vs Osasuna

- 00h30 ngày 3/5: Almeria vs Elche

- 03h00 ngày 3/5: Sociedad vs Real Madrid

Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 33

- 02h00 ngày 3/5: Toulouse vs Lens (ON Sports New)