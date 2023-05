Lịch thi đấu bóng đá ngày 16/5 và rạng sáng 27/5: Vòng 9 V-League 2023: Nảy lửa ở Quy Nhơn; World Cup U20: ngôi đầu cho Argentina?

Hôm nay vòng 9 V-League sẽ tiếp tục với ba trận Bình Định vs Nam Định, CAHN vs SLNA, Hải Phòng vs Khánh Hòa. Tại World Cup U20, lượt cuối bảng A và B sẽ xác định nốt các đội vào vòng tiếp theo.

Tâm điểm: Bình Định vs Nam Định: Sau trận thua đáng tiếc trước Viettel, Bình Định lỡ cơ hội vươn lên ngôi nhì bảng. Đội bóng đất Võ tạm thời xuống xếp vị trí thứ 4, đứng ngay trên Nam Định dù có cùng 13 điểm. Trận đấu này nếu giành trọn 3 điểm, Bình Định sẽ bứt lên trên đối thủ, đồng thời tiếp tục gây sức ép cho những đội nhóm đầu. Tuy nhiên, mục tiêu này của thầy trò Đức Thắng không phải dễ dàng bởi đội khách cũng khá “rắn mặt”. Dự đoán Nam Định sẽ có điểm, dù phải thi đấu trên sân khách. CAHN vs SLNA: Đội khách SLNA chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất. Cùng với phong độ tệ hại, nội tình đội bóng cũng đầy sóng gió với những khó khăn về tài chính. Các cầu thủ ngôi sao được cho là sắp tới sẽ bị thanh lý để giảm bớt lương và…tạo nguồn thu. Lãnh đạo đội bóng này cũng khẳng định ưu tiên dùng các cầu thủ trẻ. Tất cả khiến các cầu thủ chán nản, hết động lực thi đấu, CĐV thay nhau chỉ trích trên các diễn đàn. Trong khi đó CAHN đang có phong độ rất tốt, cộng với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, sẽ không khó để giành chiến thắng. U20 New Zealand vs U20 Argentina: Đội chủ nhà Argentina đã chính có vé đi tiếp vào vòng knock out sau khi toàn thắng cả 2 lượt trận đã qua tại bảng A. Trận này thầy trò HLV Mascherano chỉ cần một kết quả hòa để chính thức có được ngôi đầu bảng B và tránh được việc gặp những đối thủ đầu bảng ở vòng tứ kết. Với phong độ hứng khởi và thêm lợi thế sân nhà, U20 Argentina tự tin sẽ giành trọn 3 điểm. U20 Slovakia vs U20 Mỹ: U20 Mỹ đã chắc suất vào vòng sau với 6 điểm và đứng đầu bảng B. Vì vậy cuộc đối đầu với U20 Slovakia ở lượt trận này không còn nhiều ý nghĩa với đội bóng xứ cờ hoa. Nhưng với đội bóng châu Âu, họ không được phép thua khi mới có 3 điểm, cần ít nhất 1 điểm nữa để cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nếu tận dụng tốt cơ hội như trận thắng U20 Fiji thì đại diện châu Âu hoàn toàn có thể làm được điều này. Lịch thi đấu V-League - vòng 9 - 18h00 ngày 26/5: Bình Định vs Nam Định (FPT Play) - 19h15 ngày 26/5: CAHN vs SLNA (FPT Play) - 19h15 ngày 26/5: Hải Phòng vs Khánh Hòa (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 5 - 16h00 ngày 26/5: Huế vs Hòa Bình - 16h00 ngày 26/5: Phù Đổng vs Phú Thọ Lịch thi đấu Serie A vòng - 37 - 01h45 ngày 27/5: Sampdoria vs Sassuolo Lịch thi đấu World Cup U20 - 01h00 ngày 27/5: Bảng B - U20 Ecuador vs u20 Fiji - 01h00 ngày 27/5: Bảng B - U20 Slovakia vs U20 Mỹ - 04h00 ngày 27/5: Bảng A - U20 New Zealand vs U20 Argentina - 04h00 ngày 27/5: Bảng A - U20 Uzbekistan vs U20 Guatemala