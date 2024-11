Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/11 - Europa League: Galatasaray vs Tottenham, MU vs PAOK, Lazio vs Porto, Hoffenheim vs Lyon

Đêm nay HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy của MU sẽ cầm quân trận cuối cùng trước khi nhường lại vị trí cho HLV Ruben Amorim. Sẽ rất đẹp nếu ông và các cầu thủ MU giành chiến thắng trước PAOK ở Europa League, làm món quà chia tay đẹp. Lịch thi đấu Europa League - 00h45 ngày 8/11: Union St.Gilloise vs Roma (TV360) - 00h45 ngày 8/11: Bodoe/Glimt vs Qarabag - 00h45 ngày 8/11: FCSB vs FC Midtjylland - 00h45 ngày 8/11: Ludogorets vs Athletic Club - 00h45 ngày 8/11: Nice vs FC Twente - 00h45 ngày 8/11: Olympiacos vs Rangers - 00h45 ngày 8/11: E.Frankfurt vs Slavia Prague - 00h45 ngày 8/11: Elfsborg vs SC Braga - 00h45 ngày 8/11: Galatasaray vs Tottenham - 03h00 ngày 8/11: Hoffenheim vs Lyon - 03h00 ngày 8/11: Lazio vs FC Porto (TV360) - 03h00 ngày 8/11: MU vs PAOK FC (TV360) - 03h00 ngày 8/11: RFS vs Anderlecht - 03h00 ngày 8/11: Ajax vs Maccabi Tel Aviv - 03h00 ngày 8/11: Dynamo Kyiv vs Ferencvaros - 03h00 ngày 8/11: Viktoria Plzen vs Sociedad - 03h00 ngày 8/11:AZ Alkmaar vs Fenerbahce Lịch thi đấu Europa Conference League - 21h30 ngày 7/11: Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka - 00h45 ngày 8/11: Legia Warszawa vs Dinamo Minsk - 00h45 ngày 8/11: Pafos FC vs Astana - 00h45 ngày 8/11: TSC Backa Topola vs Lugano - 00h45 ngày 8/11: CS Petrocub vs Rapid Wien - 00h45 ngày 8/11: HJK Helsinki vs Olimpija Ljubljana - 00h45 ngày 8/11: Shamrock Rovers vs TNS - 00h45 ngày 8/11: Gent vs Omonia Nicosia - 03h00 ngày 8/11: FC Copenhagen vs Istanbul Basaksehir - 03h00 ngày 8/11: Vitoria de Guimaraes vs Mlada Boleslav - 03h00 ngày 8/11: Real Betis vs NK Celje - 03h00 ngày 8/11: Hearts vs FC Heidenheim - 03h00 ngày 8/11: APOEL Nicosia vs Fiorentina - 03h00 ngày 8/11: Chelsea vs FC Noah (TV360) - 03h00 ngày 8/11: Djurgaarden vs Panathinaikos - 03h00 ngày 8/11: Jagiellonia Bialystok vs Molde - 03h00 ngày 8/11: Larne vs St. Gallen - 03h00 ngày 8/11: LASK vs Cercle Brugge Nhận định - 00h45 ngày 8/11: Galatasaray vs Tottenham Tottenham là một trong ba đội, cùng với Lazio và Anderlecht giành được tối đa 9 điểm sau ba trận đầu tiên của vòng phân hạng Europa League. Nhưng cả 3 đối thủ đã gặp đều không quá mạnh. Vì thế trận đấu với Galatasaray sẽ là ‘thuốc thử’ đúng nghĩa cho tham vọng của Tottenham. Phong độ của Tottenham đang ổn khi vượt qua Man City để tiến vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh, trước khi hủy diệt Aston Villa (4-1) để vươn lên thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh. Galatasaray có thể không có khởi đầu hoàn hảo tại Europa League như Spurs, nhưng họ vẫn giành được 7 điểm sau 3 trận. Phong độ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cực tốt với chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 11 trận (thắng 9, hòa 2), dẫn đầu giải Super Lig hơn đội thứ nhì đến 8 điểm. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng. Lợi thế sân nhà của Galatasaray là rất đáng kể. Vì thế hầu hết các trang bóng đá châu Âu đều nhận định họ sẽ đạt kết quả có lợi trước Tottenham, từ hòa đến thắng. Galatasaray trận này vắng Ismail Jakobs. Tottenham không có Richarlison, Micky van de Ven và Wilson Odobert chấn thương trong khi Christian Romero để ngỏ khả năng ra sân. Đội hình dự kiến: Galatasaray: Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Kohn; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen. Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Bergvall, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Werner. - 03h00 ngày 8/11: Lazio vs FC Porto Porto chưa thua ở 4 lần chạm trán Lazio trước đây (thắng 2, hòa 2). Đội bóng Bồ Đào Nha đang thể hiện sức mạnh vô cùng đáng nể. Bằng chứng là họ đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Riêng 5 trận gần đây, đại diện tới từ Bồ Đào Nha đã ghi tới 16 bàn (bình quân hơn 3 bàn/trận) mà không một lần để lọt lưới. Lazio cũng gây ấn tượng chẳng kém, cả ở Serie A (đứng ) lẫn đứng đầu bảng Europa League với 3 trận toàn thắng. Đây cũng là trận đấu được đánh giá là cân bằng về lực lượng nhưng lợi thế sân nhà có thể giúp Lazio vượt qua đội khách. Đội hình dự kiến: Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Perez, Tiago Djalo, Moura; Varela, Nico, Ivan Jaime; Pepe, Samu, Galeno - 03h00 ngày 8/11: MU vs PAOK FC (TV360) Trước khi HLV Amorim sang Anh, MU sẽ có một trận đấu nữa tại Europa League và đối thủ là PAOK Saloniki.Đội bóng đến từ Hy Lạp cũng chơi không quá ổn định trong thời gian qua và hiện cũng đang xếp thứ 2 tại giải VĐQG Super League nhờ chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Tại Europa League lúc này, MU và PAOK đều chưa thắng. Sau 3 lượt trận MU tạm xếp thứ 21 với 3 trận hòa, còn PAOK thậm chí mới chỉ có 1 điểm. Bởi vậy, thách thức với đoàn quân của HLV Lucescu ở trận tới sẽ rất lớn khi họ phải chơi tại Old Trafford, cùng với đó là nỗ lực giành 3 điểm từ MU trong trận đấu mà họ sẽ tri ân HLV tạm quyền Van Nistelrooy. Về lực lượng, Man United lúc này vẫn còn 8 cầu thủ bị chấn thương, trong đó có những trụ cột như Mainoo, Maguire, Eriksen hay Antony Đội khách sẽ vắng ba cái tên vì chấn thương, đó là Konstantelias, Bakayoko và Tsiftsit. Đây đều là những cầu thủ quan trọng của đội bóng Hy Lạp và ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của họ trong thời gian qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV van Nistelrooy, MU đang có sự tự tin lớn và cảm hứng trong lối chơi, cộng với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, không khó để MU thắng cách biệt đối thủ. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Evans, Martínez; Ugarte, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Zirkzee PAOK: Kotarski; Castro, Kędziora, Lovren, Rahman; Shwab, Camara; Živković, Konstantelias, Taison; Tissoudali. - 03h00 ngày 8/11: Hoffenheim vs Lyon Dù đá sân nhà nhưng Hoffenheim bị đánh giá thấp hơn đội khách Lyon. Đại diện nước Đức đang đứng thứ 16 ở Bundesliga và thứ 18 ở Europa League. Đội chủ nhà đang phải đối mặt với một số chấn thương trước trận đấu này khi có tới 6 cầu thủ có khả năng sẽ vắng mặt, bao gồm Christopher Lenz, Dennis Geiger, Finn Becker, Grischa Promel, Ihlas Bebou và Ozan Kabak. Lyon cũng chẳng khá hơn là mấy, ở cả giải Ligue 1 lẫn Europa League (đứng thứ 10, kém Top 8 đúng 1 điểm). Nhưng nếu giành chiến thắng trận này họ sẽ có cơ hội rất lớn lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Kinh nghiệm thi đấu ở Cúp châu Âu những năm gần đây có thể sẽ giúp họ giành kết quả tốt ở trận này. Đội hình dự kiến: Hoffenheim: Baumann; Chaves, Stach, N'Soki; Gendrey, Grillitsch, Bischof, Prass; Kramaric; Bulter, Hlozek Lyon: Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Veretout, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Fofana