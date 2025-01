Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/1: Tottenham vs Newcastle, Crystal Palace vs Chelsea, Man City vs West Ham, Brighton vs Arsenal

Lượt về Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025 chính thức bắt đầu ở vòng 20, đáng chú ý trong loạt trận hôm nay là các trận: Tottenham vs Newcastle, Crystal Palace vs Chelsea, Man City vs West Ham, Brighton vs Arsenal. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 20 - 19h30 ngày 4/1: Tottenham vs Newcastle - 22h00 ngày 4/1: Crystal Palace vs Chelsea - 22h00 ngày 4/1: Man City vs West Ham - 22h00 ngày 4/1: Southampton vs Brentford - 22h00 ngày 4/1: Aston Villa vs Leicester - 22h00 ngày 4/1: Bournemouth vs Everton - 00h30 ngày 5/1: Brighton vs Arsenal Lịch thi đấu Serie A - vòng 19 - 21h00 ngày 4/1: Venezia vs Empoli - 00h00 ngày 5/1: Fiorentina vs Napoli - 02h45 ngày 5/1: Hellas Verona vs Udinese Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 16 - 23h00 ngày 4/1: Saint-Etienne vs Reims - 01h00 ngày 5/1: Lille vs Nantes - 03h00 ngày 5/1: Lyon vs Montpellier Nhận định: - 19h30 ngày 4/1: Tottenham vs Newcastle Dù là đội khách nhưng Newcastle lại được đánh giá cao hơn. Tottenham chơi sân nhà rất kém với chuỗi 5 trận liền không biết thắng, trước vòng 19. Vì thế, siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội thắng của Newcastle là 41%, Tottenham là 34,5%, tỉ lệ hòa khá cao: 24,5%. Newcastle đang có 32 điểm, đứng thứ 5 ngay sau Chelsea với 3 điểm ít hơn. Đội bóng của HLV Eddie Howe đang có phong độ rất cao và đã toàn thắng 4 vòng qua. Trong khi đó Tottenham liên tục gây thất vọng thời gian qua, thường xuyên mất điểm hoặc thua trước những đội yếu hơn, hiện đã 3 trận liên tiếp không thắng và rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng (thứ 11), kém nhóm dự Champions League 9 điểm và hơn khu vực xuống hạng cũng 9 điểm. Về lực lượng, Tottenham vẫn ‘điên đầu’ vì quá nhiều người chấn thương: Van de Ven, Richarlison, Vicario, Ben Davies, Romero, Odobert, Udogie còn Bentancur chưa hết án treo giò. Newcastle cũng không có Schar vì án treo giò, ngoài ra Lascelles, Krafth, Wilson, Pope bị chấn thương. Đội hình dự kiến: Tottenham: Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Maddison, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Solanke, Son. Newcastle: Dubravka; Trippier, Kelly, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. - 22h00 ngày 4/1: Crystal Palace vs Chelsea Có vẻ Chelsea chưa sẵn sàng đua vô địch. Sau khi bay cao với chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, The Blues trở lại mặt đất với 3 trận liền không thắng (2 thất bại), mất ngôi nhì bảng vào tay Arsenal, tụt xuống thứ 4 với 35 điểm, sau cả Nottingham Forest và thua Liverpool 10 điểm. Chelsea sẽ có cơ hội giành 3 điểm trong chuyến làm khách trước Crystal Palace. Sẽ không dễ cho Chelsea vì chủ nhà dù chỉ đứng thứ 15 chỉ thua 2/11 trận gần nhất, từ chỗ đứng áp chót hồi đầu mùa leo lên vị trí 15 hiện tại. Tuy nhiên, kết quả đối đầu vượt trội những năm qua giúp Chelsea được đánh giá cao hơn. Opta đánh giá cơ hội thắng của khách là 48,2% còn chủ nhà là 27,5%. Lượt đi hai đội hòa 1-1 và Palace chấm dứt chuỗi 13 trận toàn thua Chelsea trước đó. Về lực lượng, Crystal Palace không có Adam Wharton và Matheus França vì chấn thương. Chelsea có một danh sách cầu thủ vắng mặt khá dài với Wesley Fofana, Romeo Lavia, Badiashile, Ben Chilwell, Kiernan Dewsbury-Hall và Mykhailo Mudryk đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Đội hình dự kiến: Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Ese; Mateta. Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Sancho, Jackson. - 22h00 ngày 4/1: Man City vs West Ham Vòng trước, Man City đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng, bằng cách đánh bại Leiceter 2-0. Tiền đạo Erling Haaland cũng đã nổ súng trở lại. West Ham vừa thua đậm Liverpool 0-5 ở vòng trước và vẫn dậm chân ở khu vực cuối bảng. thành tích thi đấu của West Ham trước ManCity là không tốt khi lần gần nhất họ thắng đối thủ tại Ngoại hạng Anh đã cách đây gần 10 năm. Cụ thể lần gần nhất West Ham thắng Man City trên sân khách là ngày 20/9/2015 với tỉ số 2-1. 3 điểm trước West Ham chắc chắn sẽ là mục tiêu đội chủ sân Ettihad hướng đến để trở lại với nhóm dẫn đầu. Đội hình dự kiến: Man City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, Silva, De Bruyne, Savinho; Haaland. West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Soucek, Rodriguez; Kudus, Paqueta, Summerville; Fullkrug. - 00h30 ngày 5/1: Brighton vs Arsenal Trận thắng 3-1 trên sân Brentford vòng trước giúp ‘Pháo thủ’ lấy lại ngôi nhì bảng và tiếp tục bám đuổi Liverpool. Cũng nhờ chuỗi trận thắng liên tiếp này mà Arsenal được đánh giá cao hơn chủ nhà Brighton đang sa sút với chuỗi 7 trận liền không thắng (5 hòa), tụt luôn xuống thứ 10. Thiệt thòi không nhỏ cho Arsenal là vẫn vắng ngôi sao Bukayo Saka vì chấn thương nhưng Opta vẫn đánh già cơ hội thắng của thầy trò HLV Arteta rất cao với 51,1% trong khi Brighton chỉ là 24,9%. Một trận thắng nữa sẽ đảm bảo cho Arsenal giữ được vị thế trong cuộc đua vô địch. Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O'Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Havertz; Martinelli, Jesus, Trossard.