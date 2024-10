Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup): Tottenham vs Man City, MU vs Leicester, Brighton vs Liverpool, Newcastle vs Chelsea

Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) trở nên đáng chú ý khi có đến 5 cặp đấu là các đội đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Tâm điểm sẽ là trận MU vs Leicester và Tottenham vs Man City. Lịch thi đấu Carabao Cup - vòng 4 - 02h30 ngày 31/10: Brighton vs Liverpool - 02h45 ngày 31/10: MU vs Leicester - 02h45 ngày 31/10: Aston Villa vs Crystal Palace - 02h45 ngày 31/10: Newcastle vs Chelsea - 02h45 ngày 31/10: Preston North End vs Arsenal - 03h15 ngày 31/10: Tottenham vs Man City Lịch thi đấu Serie A - vòng 10 - 00h30 ngày 31/10: Venezia vs Udinese - 00h30 ngày 31/10: Empoli vs Inter - 02h45 ngày 31/10: Atalanta vs Monza - 02h45 ngày 31/10: Juventus vs Parma Lịch thi đấu DFB Cup - vòng 1 - 00h00 ngày 31/10: E.Frankfurt vs Borussia M'gladbach - 00h00 ngày 31/10: Freiburg vs Hamburger SV - 00h00 ngày 31/10: Berlin vs FC Heidenheim - 00h00 ngày 31/10: Paderborn vs Bremen - 02h45 ngày 31/10: Mainz 05 vs Bayern Munich - 02h45 ngày 31/10: Hoffenheim vs 1. FC Nuremberg - 02h45 ngày 31/10: Arminia Bielefeld vs Union Berlin - 02h45 ngày 31/10: Dynamo Dresden vs Darmstadt Nhận định: - 02h30 ngày 31/10: Brighton vs Liverpool Trong 13 trận trên mọi đấu trường dưới sự dẫn dắt của Slot, Liverpool thắng 11 trận, hòa 1 và chỉ thua 1. Cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng, The Kop đã 2 lần bị Arsenal dẫn trước, nhưng họ đều gỡ hòa thành công dù phải đá tại Emirates. Dù bị mất ngôi đầu bảng vào tay Man City nhưng những gì Liverpool thể hiện cho thấy họ đáng gờm ra sao. Ở đấu trường Carabao Cup, Liverpool đang là đương kim vô địch, họ đã không thua kể từ tháng 12 năm 2022 (thắng 7 trong 8 trận gần nhất ở đấu trường này). Brighton đang chơi ổn dưới thời tân HLV Fabian Hurzeler. Bằng chứng là tại Premier League, họ đứng ở nửa trên trên BXH. Chưa hết, Brighton cũng mới thua 1 trận từ đầu mùa và đó là thất bại 2-4 trên sân của Chelsea. Carabao Cup nhìn chung không phải là một đấu trường mà Brighton khao khát thể hiện. Họ đã để thua ở 5 trận gần nhất thi đấu ở vòng 4 của đấu trường này. Brighton đã không vượt qua được vòng 4 Carabao Cup kể từ khi lọt vào tứ kết mùa 1978/79. Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor Julio, Estupinan; Kadioglu, Baleba; Ayari, Mitoma, Rutter; Welbeck. Liverpool: Kelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Gakpo. - 02h45 ngày 31/10: MU vs Leicester Đây là trận đấu được chú ý đặc biệt bởi MU vừa sa thải HLV Erik ten Hag và trợ lý Nistelrooys sẽ lần đầu ‘nhiếp chính’. Ở mùa giải năm nay, Man United chỉ thắng được 4/14 trận đấu trên mọi đấu trường dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hà Lan. Một khởi đầu mới dĩ nhiên là chưa chắc khá khẩm hơn, nhưng trận đấu với Leicester ở Carabao Cup ít nhất cũng đem đến sự giải tỏa về tâm lý, nhất khi sau đó họ sẽ phải gặp Chelsea ở giải Ngoại hạng. Leicester vừa trải qua thất bại 1-3 trước Nottingham Forest vào cuối tuần qua và vẫn lóp ngóp ở vị trí thứ 15 ở giải Ngoại hạng, ngay sau MU. Phong độ hiện tại của MU không cao và sân chơi Cúp lúc này cũng không được quá quan tâm so với giải Ngoại hạng, hay Europa League. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng với sự thiếu sắc bén của hàng công, đội chủ nhà có thể thắng Leicester nhưng khó thắng đối thủ 2 bàn cách biệt. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Evans, Martinez; Eriksen, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund. Leicester: Hermansen; Justin, Okoli, Faes, Kristiansen; Ndidi, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy. - 03h15 ngày 31/10: Tottenham vs Man City Sự thiếu ổn định của Tottenham lại thể hiện. Cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng, dù được đánh giá rất cao nhưng lại để thua đối thủ Crystal Palace trong nhóm cuối bảng và chưa thắng trận nào trước đó. HLV Ange Postecoglou lúc này đang chịu nhiều áp lực trước làn sóng chỉ trích. Ở vòng 3 Carabao Cup, Tottenham phải rất vất vả mới vượt qua được Coventry City đang thi đấu ở Championship. Nhưng vòng 4 này họ gặp phải thách thức quá lớn khi tiếp đón ông lớn Man City. Man City đã bước vào giai đoạn tháng 10 hoàn hảo, giành chiến thắng trong 5 trận liên tiếp tại Premier League và Champions League. Đấu trường cúp Liên đoàn Anh, nơi Man City từng 4 mùa giải liên tiếp vô địch (2018-2021) nhưng vài năm gần đây trở thành sân chơi phụ nên nhiều khả năng họ sẽ không bung quá nhiều sức ở trận này. Khả năng cao là HLV Pep Guardiola chỉ tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Đó sẽ là cơ hội cho Tottenham. Đội hình dự kiến: Tottenham: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Betancur, Maddison; Werner, Johnson, Richarlison Man City: Ortega; Lewis, Stones, Braithwaite, Ake; O'Reilly, Savio, McAtee, Gundogan, Nunes; Foden - 02h45 ngày 31/10: Newcastle vs Chelsea Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần hai bên lại gặp nhau. Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh mấy ngày trước Chelsea đã xuất sắc đánh bại Newcastle 2-1. Liệu lần ‘tái đấu’ này Newcastle có đòi được nợ? Hay tiếp tục…nợ thêm? Ở vòng 3 Carabao Cup, Chelsea đã vượt qua đội bóng đang chơi ở League Two là Barrow trong khi Newcastle cũng thắng đội League Two là AFC Wimbledon. So với mùa trước, Newcastle bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ đang thi đấu khá bất ổn, khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây trên mọi mặt trận, còn lại hòa 2 và để thua 3 trận. tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League với 12 điểm. Trong 5 trận gần nhất, Newcastle chỉ ghi được vọn vẹn 3 bàn và không trận nào ghi được nhiều hơn 1 bàn. Với phong độ đáng thất vọng, cùng lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng với rất nhiều cái tên trụ cột bị chấn thương nghỉ dài hạm ,Newcastle khó có hy vọng làm nên bất ngờ trước Chelsea. Về lực lượng, đội chủ nhà thiếu vắng 5 cầu thủ do chấn thương, mới nhất là trường hợp của tiền đạo Anthony Gordon với chấn thương hông. Đội hình dự kiến: Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Barnes, Isak

Chelsea: Sanchez; Cucurella, Fofana, Disasi, James; Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Madueke; Jackson