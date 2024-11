Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: MU vs Chelsea, Tottenham vs Aston Villa; Barcelona vs Espanyol

Trận cầu tâm điểm vòng 10 Ngoại hạng Anh MU vs Chelsea được chú ý không chỉ vì tên tuổi của cả hai, về tình trạng bết bát của MU lúc này mà cái chính là họ vừa sa thải HLV Erik ten Hag. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 10 - 21h00 ngày 3/11: Tottenham vs Aston Villa (K+SPORT1, ON Football) - 23h30 ngày 3/11: MU vs Chelsea (K+SPORT1) Lịch thi đấu V-League vòng 6 - 17h00 ngày 3/11: Quảng Nam vs Viettel (FPT Play, TV360+4) - 18h00 ngày 3/11: Thanh Hóa vs Hà Nội (FPT Play, HTV Thể thao) - 19h15 ngày 3/11: CAHN vs Đà Nẵng (FPT Play, VTV5) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam vòng 2 - 15h00 ngày 3/11: PVF-CAND vs Hòa Bình - 16h00 ngày 3/11: Ninh Bình vs Long An - 16h00 ngày 3/11: Đồng Tháp vs TP. HCM (Tạm dừng) - 16h00 ngày 3/11: Đồng Tháp vs Trẻ TP. Hồ Chí Minh Lịch thi đấu La Liga vòng 12 - 20h00 ngày 3/11: Atletico Madrid vs Las Palmas (SCTV15) - 22h15 ngày 3/11: Barcelona vs Espanyol (SCTV15) - 00h30 ngày 4/11: Sevilla vs Sociedad - 03h00 ngày 4/11: Athletic Club vs Real Betis Lịch thi đấu Serie A vòng 11 - 18h30 ngày 3/11: Napoli vs Atalanta - 21h00 ngày 3/11: Torino vs Fiorentina - 00h00 ngày 4/11: Hellas Verona vs Roma - 02h45 ngày 4/11: Inter vs Venezia Lịch thi đấu Bundesliga vòng 9 - 21h30 ngày 3/11: Freiburg vs Mainz 05 - 23h30 ngày 3/11: Borussia M'gladbach vs Bremen Lịch thi đấu Ligue 1 vòng 10 - 21h00 ngày 3/11: Toulouse vs Reims - 23h00 ngày 3/11: Le Havre vs Montpellier - 23h00 ngày 3/11: Auxerre vs Rennes - 02h45 ngày 4/11: Nantes vs Marseille Nhận định: - 18h30 ngày 3/11: Napoli vs Atalanta Nếu đội chủ nhà Napoli đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Serie A mùa này - thủng lưới đúng 5 lần sau 10 trận - thì đội khách Atalanta đang có hàng công mạnh nhất giải đấu hình chiếc ủng với 26 bàn thắng. Napoli đã toàn thắng trong cả 5 trận đầu tiên trên sân nhà mùa này. Và HLV Conte có thể lập nên kỉ lục khi trở thành HLV đầu tiên thắng 6 trận sân nhà đầu tiên khi dẫn dắt Napoli. Atalanta đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 2-0 trước Monza. La Dea đang có vị thế tốt để cạnh tranh top 4 ở mùa giải này. Atalanta đang đạt phong độ ghi bàn ấn tượng kể từ cuối tháng 9. Số bàn thắng trung bình mà Atalanta ghi được mỗi trận ở Serie A mùa này đã lên đến 2,6 bàn. Napoli được đánh giá cao hơn hẳn và khả năng chiến thắng là rất khả thi. Nhưng nên nhớ là mùa trước họ đã để thua Atalanta đến 0-4 ngay trên sân nhà. Trận này Napoli vắng Nikita Contini, Stanislav Lobotka vì chấn thương, Atalanta mất Giorgio Scalvini và Gianluca Scamacca vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Retegui - 21h00 ngày 3/11: Tottenham vs Aston Villa Tottenham vừa có trận thắng đầy bất ngờ trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng đấy là trận mà Man ‘xanh’ đưa ra đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Dù sao, chiến thắng này cũng tiếp thêm tinh thần cho ‘Gà trống’ vốn phong độ ‘vô thưởng vô phạt’. Vòng trước họ để thua Crystal Palace 0-1 dù được đánh giá cao hơn, rơi xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đến 5 điểm. Phong độ của Aston Villa lúc nãy cũng chững lại chứ không ‘bốc’ như đầu mùa với hai trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 1 thua). Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Tottenham là 44,32%. Tỷ lệ thắng của Aston Villa là 32,63%. Tỷ lệ hòa là 23,04%. Tottenham vắng Micky van de Ven vì gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp Man City dự kiến phải nghỉ 10 ngày. Djed Spence và Wilson Odobert cũng sẽ vắng mặt trong khi Aston Villa có đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến: Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Sarr, Maddison; Johnson, Solanke, Son Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins - 23h30 ngày 3/11: MU vs Chelsea Trận đấu tâm điểm vòng 10. Không chỉ là 2 đội bóng có bề dày lịch sử cũng như thành tích hàng đầu, sức nóng của trận cầu này còn bởi MU vừa sa thải HLV Erik Ten Hag. MU dưới quyền HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy đã có trận thắng đậm 5-2 trước Leicester City ở cúp Liên đoàn, trong lúc chờ HLV Ruben Amorim vào việc. Tình hình của MU lúc này vô cùng bi đát và. Ten Hag là HLV MU có tỷ lệ thua cao thứ 2 tại Premier League, kể từ thời Sir Alex (31,8%). Tính ra, thành tích của HLV Ten Hag chỉ hơn được mỗi David Moyes, HLV thua tới 32,4%. MU cũng là một trong 5 đội bóng chưa ghi nổi 10 bàn ở Premier League mùa này (4 đội còn lại là Newcastle, Crystal Palace, Southampton và Ipswich Town). Trong khi đó Chelsea lại đang hụt hơi vì không duy trì được mật độ thắng dày như trước, Chelsea chỉ thắng được 2/5 trận gần nhất và mới bị Newcastle đá văng khỏi Cúp Liên đoàn. Chelsea đang có chuỗi 4 trận không thắng tại Old Trafford, trong đó có 2 thất bại liên tiếp. Theo siêu máy tính của Sports Mole, tỷ lệ chiến thắng của MU trận này đang là 41,8%, nhỉnh hơn một chút so với con số 40,7% của Chelsea. Trận này MU vắng Kobbie Mainoo trong khi Jadon Sancho không thể xung trận cho Chelsea do điều khoản mượn từ MU. Về con người, Chelsea chắc hẳn không thua kém MU, nhưng về tinh thần thì đội bóng của HLV Van Nistelrooy đang chiếm lợi thế so với đối thủ. Với đà hưng phấn vì vừa đè bẹp Leicester, MU đủ khả năng hạ Chelsea Đội hình dự kiến: MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson - 22h15 ngày 3/11: Barcelona vs Espanyol Barca thắng 7/8 trận trở lại đây tính trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, ở vòng trước họ đã vùi dập ‘kẻ thù’ Real Madrid 4-0 trên sân khách. Barca củng cố chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn Real. Với phong độ đó thầy trò HLV Hansi Flick được đánh giá cao hơn hẳn Espanyol trong trận derby Catalan là điều dễ hiểu. Không chỉ vậy, Barca lại được đá sân nhà và lực lượng vượt trội đội khách đang đứng tận thứ 17, chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm. Espanyol chỉ thắng 1/6 vòng đấu gần đây ở La Liga, trong đó 2 trận thua gần nhất đều phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần. Trong 15 trận Derby xứ Catalan khi đá trên sân của Barca, Espanyol cũng lép vế hoàn toàn với kết quả thua 14 và hòa 1 trận. Khả năng giành 3 điểm của thầy trò ông Hansi Flick ở trận đấu này là vô cùng lớn. Đội hình dự kiến: Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Olivan; Tejero, Kral, Gragera, Carreras; Puado, Veliz