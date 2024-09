Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/9: MU vs Tottenham, Ipswich vs Aston Villa, Atletico Madrid vs Real Madrid,

Trận đấu được chờ đợi nhất loạt trận vòng 6 Ngoại hạng Anh hôm nay là cuộc đụng độ MU vs Tottenham. Cả hai đều đang có những vấn đề riêng, đều tụt lại ở nhóm giữa bảng nhưng tên tuổi của cả hai vẫn đảm bảo một trận cầu đáng xem. Lịch thi đấu V-League - vòng 3 - 17h00 ngày 29/9: Quảng Nam vs Đà Nẵng (FPT Play) - 18h00 ngày 29/9: SLNA vs Hà Tĩnh (FPT Play) - 19h15 ngày 29/9: TP. HCM vs Hà Nội (FPT Play, HTV Thể thao) Lịch thi đấu vòng bảng U20 châu Á 2025 - 16h00 ngày 29/9: Bảng A - U20 Bhutan vs U20 Bangladesh (FPT Play) - 19h00 ngày 29/9: Bảng A - U20 Việt Nam vs U20 Syria (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 6 - 20h00 ngày 29/9: Ipswich Town vs Aston Villa (K+Sport 1) - 22h30 ngày 29/9: MU vs Tottenham (K+Sport 1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 8 - 19h00 ngày 29/9: Celta de Vigo vs Girona (SCTV15) - 21h15 ngày 29/9: Athletic Club vs Sevilla (SCTV15) - 23h30 ngày 29/9: Real Betis vs Espanyol (SCTV15) - 02h00 ngày 30/9: Atletico Madrid vs Real Madrid (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 6 - 17h30 ngày 29/9: Torino vs Lazio - 20h00 ngày 29/9: Como vs Hellas Verona - 20h00 ngày 29/9: Roma vs Venezia - 23h00 ngày 29/9: Empoli vs Fiorentina - 01h45 ngày 30/9: Napoli vs Monza Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 5 - 20h30 ngày 29/9: Holstein Kiel vs E.Frankfurt - 22h30 ngày 29/9: Hoffenheim vs Bremen Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 6 - 20h00 ngày 29/9: Toulouse vs Lyon - 22h00 ngày 29/9: Angers vs Reims - 22h00 ngày 29/9: Nantes vs Saint-Etienne - 01h45 ngày 30/9: Strasbourg vs Marseille Nhận định: - 20h00 ngày 29/9: Ipswich Town vs Aston Villa (K+Sport 1) Không phải vô lý mà Ipswich bị xếp vào nhóm ứng cử viên xuống hạng, hiện tại họ chỉ có 3 điểm và chưa giành nổi chiến thắng nào sau 5 vòng đầu tiên. Dù vẫn đang được coi là an toàn ở vị trí thứ 17, trên Southampton, Wolves và Everton nhưng số điểm cách biệt không đáng kể, chỉ cần một trận thua là Ipswich sẽ chui xuống nhóm rớt hạng. Không nhiều người tin đội bóng mới lên hạng này có thể cầm chân, chứ đừng nói là vượt qua Aston Villa, dù được chơi sân nhà. Đội bóng của HLV Unai Emery vẫn đang duy trì phong độ tuyệt vời của mùa trước. Sau khi bất ngờ lọt vào Top 4 Premier League 2023/24, Aston Villa đã giành được 12 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên khi chỉ thua một trận duy nhất từ đầu mùa (0-2 trước Arsenal). Thành tích ấn tượng 4 trận thắng và chỉ 1 trận thua, cùng hiệu số bàn thắng bại +3 (ghi 10 bàn, thủng lưới 7 bàn) nói lên rất nhiều điều về màn trình diễn toàn diện của họ. Chủ nhà Ipswich sẽ không có sự phục vụ của Kalvin Phillips, Harry Clarke và Nathan Broadhead vì chấn thương. Trong khi đó, Aston Villa thiệt quân nặng, John McGinn, Jaden Philogene, Matty Cash, Robin Olsen vắn mặt vì chấn thương. Diego Carlos cũng không chắc chắn ra sân nhưng Boubacar Kamara và Tyrone Mings sẽ trở lại. Đội hình dự kiến: Ipswich: Muric; Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Ogbene, Hutchinson, Szmodics; Delap. Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. - 22h30 ngày 29/9: MU vs Tottenham (K+Sport 1) MU vs Tottenham là cuộc so tài dự đoán khá cân bằng. Cả hai đội đều đang lần lượt đứng thứ 11 và 10 với cùng 7 điểm sau 5 vòng đấu. MU vs Tottenham là cuộc so tài dự đoán khá cân bằng. Cả hai đội đều đang lần lượt đứng thứ 11 và 10 với cùng 7 điểm sau 5 vòng đấu. Cả MU và Tottenham đều gặp những vấn đề trong thời gian gần đây. MU bước vào trận này với hàng loạt tin chả mấy vui vẻ, đầu tiên là bị Twente cầm hòa ở trận ra quân Europa League, trước đó nữa là bị Crystal Palace cầm hòa ở giải Ngoại hạng. HLV Ten Hag bị chỉ trích dữ dội. Áp lực dành cho ông chưa bao giờ giảm và chắc chắn ông muốn các học trò nhanh chóng trở lại với mạch trận chiến thắng. Trong phát biểu mới nhất, Ten Hag kêu gọi ‘các cổ động viên cần kiên nhẫn với tôi’. Tuy nhiên, tin tức mà truyền thông Anh vừa tiết lộ là ban lãnh đạo MU đã cạn niềm tin và kế hoạch sa thải Ten Hag đã có, người được thay thế là Filippo Inzaghi đang thất nghiệp ở Ý. Nhưng trước mắt là thử thách mang tên Tottenham mà MU cần phải thắng. Nếu như MU đang cho thấy sự thiếu ổn định thì Tottenham lại có được màn trình diễn thuyết phục, khi thắng 3 trận gần nhất, ghi tới 8 bàn thắng. Mặc dù vậy, không nhiều người tin họ có thể thắng được MU. Tottenham chưa hề thắng MU tại Old Trafford kể từ tháng 10/2020. Trong kịch bản dễ hình dung nhất, hai đội có lẽ sẽ trải qua một trận đấu bất phân thắng bại. Siêu máy tính của Opta dự đoán MU có khả năng thắng lên đến 41,9%. Trong khi đó, con số này bên phía West Ham chỉ là 34,9%. Đội hình dự kiến: MU: Onana - Mazraoui, De Ligt, Marinez, Dalot - Casemiro, Mainoo - Amad Diallo, Fernandes, Rashford - Zirkzee. Tottenham: Vicario - Porro, Romero,Van de Ven, Udogie - Bentacur, Bissouma - Maddison; Johnson, Son - Solanke - 02h00 ngày 30/9: Atletico Madrid vs Real Madrid (SCTV15) Nếu thắng trong trận derby Madrid đêm nay, Atletico sẽ vượt qua chính Real để chiếm ngôi nhì bảng. Đội bóng của HLV Simeone đang bất bại với 4 trận thắng và 3 trận hòa sau 7 vòng, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Real Madrid 2 điểm. Real Madrid cũng đang hừng hực khí thế, thắng 5 và hòa 2 trong 7 trận đấu tại giải đấu mùa này để giành được 17 điểm, giúp họ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Barca 4 điểm. Chưa kể họ vừa thắng Stuttgart 3-1 tại Champions League. Đây là trận đấu khá cân bằng, hai bên có thừa sự cứng rắn với đối thủ. Real vẫn được các nhà cái đánh giá cao hơn nhưng nhiều khả năng kết quả trận đấu sẽ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Atletico chính là đội bóng gần đây nhất đánh bại được Real Madrid tại La Liga với chiến thắng 3-1 khi hai đội chạm trán nhau tại Wanda Metropolitano vào tháng 9 năm 2023. Trận này Atletico không có sự phục vụ của Cesar Azpilicueta, Thomas Lemar và Pablo Barrios vì chấn thương. Real thiệt thòi lớn vì chân sút Mbappe khó góp mặt do gặp chấn thương đùi trong trận đấu với Alaves gần nhất. Đội hình dự kiến: Atletico: Oblak; Reinildo, Gimenez, Le Normand; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Alvarez

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Modric; Rodrygo, Vinicius Jr