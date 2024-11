Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/11: Brighton vs Southampton; Mallorca vs Valencia; Cagliari vs Verona

Ở trận đấu sớm vòng 13 Ngoại hạng Anh, Brighton có cơ hội rất lớn để tạm vượt qua Arsenal và Chelsea khi chỉ tiếp đội trong nhóm cuối bảng là Southampton. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 13 - 03h00 ngày 30/11: Brighton vs Southampton Brighton đang đứng ở vị trí thứ 5 với 22 điểm sau 12 vòng đấu, bằng điểm với Arsenal và Chelsea nhưng thua chỉ số phụ. Do đó, để trực tiếp uy hiếp Arsenal và Chelsea, Brighton sẽ phải cố gắng giành chiến thắng ở vòng 13 này. Southampton đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau 12 trận. Khoảng cách giữa họ và CLB đứng thứ 17 là Wolves đang lên tới 5 điểm. Phong độ của Southampton lúc này cũng đáng báo động khi chỉ thắng 1/10 trận gần nhất. Trận thua 2-3 trước Liverpool tuần trước tại sân nhà cho thấy ngay cả việc trụ hạng với họ cũng trở nên khó hơn. Phong độ tốt, lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội sẽ giúp Brighton vượt qua Southampton? So sánh tương quan hai bên lúc này, thật khó để đặt niềm tin vào đội khách. Brighton cũng áp đảo về thành tích đối đầu với 5 trận liên tiếp bất bại trước Southampton (thắng 3, hòa 2). Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Brighton thắng thuyết phục 3-1 vào tháng 5/2023. Southampton đã không thắng Brighton kể từ tháng 12/2020. Về lực lượng, Brighton vắng Baleba bị treo giò, James Milner, Solly March cũng không thể ra sân vì chấn thương trong khi Lewis Dunk, Tariq Lamptey và Adam Webster đều chưa chắc chắn ra sân. Southampton không có sự phục vụ của Aaron Ramsdale, Gavin Bazunu, Jan Bednarek, Ross Stewart và William Smallbone vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Wieffer, O'Riley; Rutter, Pedro, Mitoma; Welbeck. Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Downes, Stephens, Manning; Aribo, Fernandes; Dibling, Archer, Armstrong. Lịch thi đấu La Liga - vòng 15 - 03h00 ngày 30/11: Mallorca vs Valencia Mallorca đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 14 vòng đấu. Valencia đang trong giai đoạn khó khăn khi chỉ đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng 4-2 trước Real Betis ở vòng đấu trước là liều thuốc tinh thần quý giá cho thầy trò HLV Rubén Baraja. Valencia là đội chưa biết thắng sân khách ở La Liga đến thời điểm này Tuy nhiên, đến hiện tại họ là đội hiếm hoi chưa thắng sân khách trận nào ở mùa này. Chính vì thế, chẳng ai tin đội bóng của Baraja giành được kết quả tốt trên sân Mallorca. Dự đoán: Mallorca thắng Trận này Mallorca vắng Vedat Muriqi bị treo giò). Abdon Prats, Pablo Maffeo, Toni Lato, Iván Cuéllar và Takuma Asano cùng bị chấn thương. Valencia vắng Maximiliano Caufriez, Rubén Iranzo, Thierry Correia, Rafa Mir và Mouctar Diakhaby . Đội hình dự kiến: Mallorca: Greif; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Navarro, Morlanes, S. Costa, Darder; D. Rodriguez, Larin. Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski, Gayà; Rioja, Barrenechea, Guerra, López; Duro. Lịch thi đấu Serie A - vòng 14 - 02h45 ngày 30/11: Cagliari vs Hellas Verona Cagliari và Hellas Verona chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng. Cả hai đội bóng này đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và hoàn toàn có thể bị kéo vào cuộc đua trụ hạng nếu kết quả không như ý trong một thời gian ngắn. Phong độ của cả hai đều không tốt nhưng lợi thế sân nhà có thể giúp Cagliari có kết quả tốt Cagliari đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi không giành được chiến thắng trong 5 trận đấu liên tiếp tại Serie A. Hiện tại họ đã rơi xuống thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ có 1 điểm. Hellas Verona có vị thế tốt hơn nhưng thực ra cũng chỉ có nhiều hơn Cagliari vỏn vẹn 1 điểm. Ở mùa giải năm nay, Verona mới chỉ thắng được 1 trận trên sân khách. Mặc dù cả hai đội đều không có phong độ tốt, nhưng Cagliari có lợi thế sân nhà và sẽ rất quyết tâm để tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận đáng thất vọng. Đội hình dự kiến: Cagliari: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli Hellas Verona: Montipo; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 12 - 02h30 ngày 30/11: St. Pauli vs Holstein Kiel Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 13 - 02h45 ngày 30/11: Reims vs Lens