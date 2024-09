Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/9: U20 Việt Nam vs U20 Bangladesh, Dortmund vs Bochum, AC Milan vs Lecce, Valladolid vs Mallorca

Sau khi bất ngờ thắng Inter Milan 2-2 vòng trước, cơ hội để 'hồi sinh' với Milan đến rất gần khi chỉ tiếp đối thủ yếu Lecce trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 6 Serie A. Lịch thi đấu bảng A vòng loại U20 châu Á 2025 - 16h00 ngày 27/9: Bảng A - U20 Syria vs U20 Guam - 19h00 ngày 27/9: Bảng A - U20 Việt Nam vs U20 Bangladesh (FPT Play, YouTube VFF) Lịch thi đấu La Liga - vòng 8 - 02h00 ngày 28/9: Valladolid vs Mallorca (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 6 - 01h45 ngày 28/9: AC Milan vs Lecce Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 5 - 01h30 ngày 28/9: Dortmund vs Bochum Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 6 - 00h00 ngày 28/9: Auxerre vs Brest - 02h00 ngày 28/9: PSG vs Rennes Nhận định - 01h30 ngày 28/9: Dortmund vs Bochum Đang ngon trớn bỗng dưng Dortmund để thua Stuttgart ở vòng trước đến 1-5. HLV Nuri Sahin choáng váng đến mức gọi đây là trận đấu với màn trình diễn thảm họa và không mong muốn tái diễn một lần nữa. Trận thua này khiến Dortmund bị Bayern Munich bỏ xa đến 5 điểm. Hơn lúc nào hết HLV Sahin cần vực dậy tinh thần của toàn đội trong trận đấu sớm nhất vòng 5 khi họ được chơi trên sân nhà tiếp đối thủ yếu Bochum. Dortmund đang sở hữu thành tích bất bại 8 trận sân nhà gần đây trên mọi đấu trường, trong đó có 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Thất bại tan nát trước Stuttgart khiến Dortmund trở về mặt đất và tiếp đón đối thủ yếu như Bochum sẽ là cơ hội để đoàn quân HLV Nuri Sahin trút cơn thịnh nộ và trở lại đường đua vô địch Dortmund vắng Giovanni Reyna và Felix Nmecha do chấn thương. Ramy Bensebaini và Julian Ryerson để ngỏ khả năng ra sân. Với Bochum, đội khách cũng vắng Bernardo, Ivan Ordets do chấn thương. Đội hình dự kiến: Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Sule, Schlotterbeck; Sabitzer, Can; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy Bochum: Drewes; Passlack, Medic, Oermann, Wittek; De Wit, Sissoko, Bero; Daschner; Boadu, Hofmann - 01h45 ngày 28/9: AC Milan vs Lecce Đang lúc bết bát, tuần trước Milan đã làm chuyện ‘động trời’ khi đánh bại Inter 2-1 trong trận derby Milano. Là bởi trong nhiều năm gần đây Milan lép vế hoàn toàn về mọi mặt so với đối thủ cùng thành phố, liên tiếp 6 trận derby trước đó họ toàn thua. Nhờ chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Serie A, đội bóng của Fonseca hiện chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, với 8 điểm sau 5 trận. Vòng này tiếp Lecce, nếu đá đúng sức Milan hoàn toàn có thể giành được chiến thắng thuyết phục. Tính từ 2006 đến nay, chẵn 18 năm, Lecce chưa giành nổi một trận thắng trước Milan. Phong độ lúc này càng cho thấy Lecce tệ như thế nào. Với 5 điểm sau 5 trận, họ đang xếp thứ 17 trên BXH. Marco Sportiello (chấn thương tay), Ismael Bennacer (chấn thương mắt cá) và Alessandro Florenzi (chấn thương dây chằng chéo trước) đều không thể tham gia trận đấu do chấn thương, trong khi đội trưởng Davide Calabria (chấn thương cơ) vẫn là một dấu hỏi lớn. Đội hình dự kiến: AC Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham Lecce: Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente; Krstovic - 02h00 ngày 28/9: Valladolid vs Mallorca (SCTV15) Valladolid đã trải qua chuỗi 6 trận không thắng, khiến họ rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng. hàng thủ quá lỏng lẻo, hàng công Valladolid đang thể hiện rất tệ khi chỉ ghi có 3 bàn mùa này. Ngay cả trên sân nhà, Valladolid mới ghi được 1 bàn sau 3 trận. Mallorca, sau khi lọt vào chung kết Copa del Rey mùa trước, đã thay thế HLV Javier Aguirre bằng Jago Arrasate và hiện tại đang bay cao trên bảng xếp hạng với 11 điểm và đứng ở vị trí thứ 5. Mallorca bước vào trận đấu này với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, khi đánh bại Real Sociedad và Real Betis. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Valladolid là 42,66%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Mallorca là 28,22%. Tỷ lệ hòa là 29,1% Đội hình dự kiến: Valladolid: Hein; Perez, Bah, Torres, Rosa; Machis, Meseguer, Perez, Juric, Moro; Latasa Mallorca: Roman; Sanchez, Raillo, Copete, Mojica; Costa, Mascarell; Navarro, Prats, Darder; Larin