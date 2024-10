Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10: 'Siêu kinh điển' Real Madrid vs Barcelona; Man City vs Southampton, Aston Villa vs Bournemouth;

Phong độ cao của Real lẫn Barcelona thời gian qua khiến trận 'siêu kinh điển' được chú ý đặc biệt sau nhiều năm liền 'mất vị'. Với cách biệt 3 điểm giữa hai bên, một chiến thắng sẽ mang tính bản lề cho cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Lịch thi đấu V-League - vòng 5 - 17h00 ngày 26/10: HAGL vs Thanh Hóa (FPT Play) - 19h15 ngày 26/10: TP. HCM vs Quảng Nam (FPT Play) - 19h15 ngày 26/10: Viettel vs Bình Dương (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 1 - 15h30 ngày 26/10: Huế vs Đồng Tháp (FPT Play) - 17h00 ngày 26/10: Hòa Bình vs Bình Phước (FPT Play) - 18h00 ngày 26/10: Khánh Hòa vs Ninh Bình (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 9 - 21h00 ngày 26/10: Aston Villa vs Bournemouth - 21h00 ngày 26/10: Brentford vs Ipswich Town - 21h00 ngày 26/10: Brighton vs Wolves - 21h00 ngày 26/10: Man City vs Southampton - 23h30 ngày 26/10: Everton vs Fulham Lịch thi đấu La Liga - vòng 11 - 19h00 ngày 26/10: Valladolid vs Villarreal - 21h15 ngày 26/10: Vallecano vs Alaves - 23h30 ngày 26/10: Las Palmas vs Girona - 02h00 ngày 27/10: Real Madrid vs Barcelona Lịch thi đấu Serie A - vòng 9 - 20h00 ngày 26/10: Napoli vs Lecce - 23h00 ngày 26/10: Bologna vs AC Milan - 01h45 ngày 27/10: Atalanta vs Hellas Verona Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 8 - 20h30 ngày 26/10: Stuttgart vs Holstein Kiel - 20h30 ngày 26/10: RB Leipzig vs Freiburg - 20h30 ngày 26/10: St. Pauli vs Wolfsburg - 20h30 ngày 26/10: Augsburg vs Dortmund - 23h30 ngày 26/10: Bremen vs Leverkusen Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 9 - 22h00 ngày 26/10: Angers vs Saint-Etienne - 00h00 ngày 27/10: Reims vs Brest - 02h00 ngày 27/10: Lens vs Lille Nhận định: - 21h00 ngày 26/10: Man City vs Southampton Kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm, nếu thắng trận này Man City sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng do trận Arsenal vs Liverpool diễn ra sau 1 ngày. Sau chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn tại Premier League trước Wolverhampton vào cuối tuần trước, Manchester City đã lấy lại phong độ hủy diệt với trận thắng đậm đà 5-0 trên sân nhà trước Sparta Prague tại vòng đấu phân hạng Champions League với cú đúp của Haaland. Haaland đã ghi bàn trở lại Đội khách thì ngược lại, đang có phong độ rất tệ hại khi mới chỉ có 1 điểm từ đầu giải, thua đến 7/8 trận, và hiện đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Chắc chắn mục tiêu của thày trò HLV Guardiola sẽ là một chiến thắng đậm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng, còn Southampton cũng sẽ chơi tử thủ để hy vọng có được 1 điểm trên sân Etihad. Về lực lượng, ngoài Rodri và Kevin De Bruyne chấn thương dài hạn thì Doku, Grealish, Kyle Walker bị đau, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Bên phía Southampton có Ryan Fraser bị treo giò, ngoài ra những trụ cột khác Will Smallbone, Ross Stewart, Bazunu bị chấn thương không thể ra sân. Đội hình ra sân: Man City: Ederson; Stones, Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo, Foden, Nunes; Haaland. Southampton: Ramsdale; Stephens, Bednarek, Harwood-Bellis; Walker-Peters, Aribo, Downes, Fernandes, Manning; Dibling, Archer. - 21h00 ngày 26/10: Aston Villa vs Bournemouth Aston Villa đang hướng đến mục tiêu lọt vào Top 4 của Premier League mùa thứ hai liên tiếp và đã có khởi đầu không thể tốt hơn. Hiện tại, Villa đang đứng thứ 4 với 17 điểm sau 8 trận. Họ kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm và chỉ thua 1 trận từ đầu mùa - trước Arsenal. Vòng trước, đội bóng của HLV Andoni Iraola tạo nên cú sốc lớn nhất mùa giải khi trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa này đánh bại được Arsenal. Dù vậy, Bournemouth vẫn cho thấy sự phập phù, thiếu ổn định. Dự đoán đội chủ nhà sẽ từ hòa đến thắng. Về lực lượng, Aston Villa vắng Kortney Hause, Tyrone Mings và Boubacar Kamara vì chấn thương, Jaden Philogene-Bidace bị treo giò. Bournemouth vắng Tyler Adams. Đội hình dự kiến: Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Jacob Ramsey, Amadou Onana; Bailey, Tielemans, Rogers; Watkins. Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Araujo, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Scott, Cook; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson. - 02h00 ngày 27/10: Real Madrid vs Barcelona Rất lâu rồi một trận ‘siêu kinh điển’ mới được chờ đợi đầy háo hức như năm nay. Bởi Cả Real Madrid lẫn Barca đều đang có phong độ tốt và chuẩn bị kỹ cho trận El Clasico cuối tuần này bằng những chiến thắng hủy diệt. Chỉ 1 ngày sau khi thầy trò HLV Carlo Ancelotti ngược dòng giành chiến thắng oanh liệt 5-2 trước đội khách Dortmund, đến lượt Barca nghiền nát đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức Bayern Munich với tỉ số 4-1. Real Madrid hiện đang xếp thứ nhì với 3 điểm ít hơn Barca. Nếu thắng ở trận El Clasico lần này, họ sẽ bắt kịp “kẻ thù truyền kiếp” về điểm số. Vì vậy, cả hai đều đặt quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu có tính chất 6 điểm và là bản là cho cuộc đua vô địch. Phong độ tuyệt vời của Barca giúp họ lần đầu tiên trong 3 mùa qua được đánh giá cao hơn đối thủ. Phong độ cao của tiền đạo Lewandowski (dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 bàn) cũng là điểm tựa vững chắc cho đội khách. Nếu đội bóng của HLV Hansi Flick giành được ít nhất 1 điểm để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, thì cũng không ngạc nhiên. Real Madrid bước vào trận El Clasico với 5 cầu thủ vắng mặt do chấn thương, mới đây nhất là trường hợp của tiền đạo Rodrygo. HLV Hansi Flick cũng đã đón hàng loạt những tin vui với sự trở lại của Gavi, Olmo trước trận gặp Real Madrid. Nếu không tính kết quả trận giao hữu đầu mùa, Barcelona đã để thua Real Madrid 3 trong 4 trận gần nhất và chỉ có một trận thắng. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr

Barca: Pena; Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde; Pedri, Casado; Olmo, Raphinha, Yamal; Lewandowski