Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9: Carabao Cup: Liverpool vs West Ham, Arsenal vs Bolton; Europa League: MU vs Twente

Trong khi Arsenal và Liverpool ra sân ở vòng 3 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) gặp Bolton và West Ham thì MU sẽ bắt đầu Europa League với trận tiếp Twente (Hà Lan) trên sân nhà. Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2025 -19h00 ngày 25/9: U20 Việt Nam vs U20 Guam Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Club Championship - 18h00 ngày 25/9: Bảng A - PSM Makassar vs Shan United - 19h00 ngày 25/9: Bảng A - BG Pathum United vs Svay Rieng - 20h00 ngày 25/9: Bảng A - Terengganu vs Thanh Hóa (FPT Play) Lịch thi đấu Carabao Cup vòng 3 - 01h45 ngày 26/9: Arsenal vs Bolton Wanderers - 02h00 ngày 26/9: Liverpool vs West Ham Lịch thi đấu La Liga vòng 7 - 00h00 ngày 26/9: Girona vs Vallecano (SCTV) - 02h00 ngày 26/9: Barcelona vs Getafe (SCTV) Lịch thi đấu vòng bảng Europa League - 23h45 ngày 25/9: AZ Alkmaar vs Elfsborg (TV360) - 23h45 ngày 25/9: Bodoe/Glimt vs FC Porto (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Dynamo Kyiv vs Lazio (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Midtjylland vs Hoffenheim (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Ludogorets vs Slavia Prague (TV360) - 02h00 ngày 26/9: MU vs Twente (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Nice vs Sociedad (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Galatasaray vs PAOK FC (TV360) - 02h00 ngày 26/9: Anderlecht vs Ferencvaros (TV360) Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - 21h00 ngày 25/9: Pisa vs Cesena FC - 23h30 ngày 25/9: Udinese vs Salernitana - 02h00 ngày 26/9: Genoa vs Sampdoria Nhận định: - 01h45 ngày 26/9: Arsenal vs Bolton Wanderers Arsenal chỉ mới vô địch Cúp Liên đoàn Anh hai lần trong lịch sử, gần nhất ở mùa 1992/93. Mùa trước, “Pháo thủ” bị loại ở vòng 4 bởi West Ham. Bolton chưa bao giờ vô địch League Cup. Kể từ mùa giải 2011/12 tới nay, họ chưa tiến xa hơn vòng 3. Bolton đang đứng ở vị trí thứ 18 tại giải League , chỉ thắng 2/6 trận. Trận hòa vất vả trước Man City khiến lực lượng của Arsenal gặp một số tổn thất. David Raya, Riccardo Calafiori và Jurrien Timber đều bị đau nhẹ. Leandro Trossard thì phải nhận thẻ đỏ và sẽ bị treo giò. Ngoài ra, Mikel Merino, Martin Odegaard, Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko và Kieran Tierney đều chấn thương. Thủ môn Neto mà Arsenal mượn cũng không thể được sử dụng do anh đã ra sân ở đấu trường này cho Bournemouth ở mùa giải năm nay. Do đó, HLV Arteta sẽ gặp đôi chút rắc rối ở vị trí thủ môn nếu Raya không thể thi đấu. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; White, Heaven, Kiwior, Lewis-Skelly; S Oulad M'Hand, Jorginho; Saka, Nwaneri, Sterling; Jesus Bolton: Southwood; Toal, Johnston, Santos; Dacres-Cogley, Thomason, Arfield, Dempsey, Schon; Adeboyejo, Charles - 02h00 ngày 26/9: Liverpool vs West Ham Liverpool đang bay cao nhờ thể hiện sức mạnh đáng nể cả trong hàng thủ lẫn tấn công. Sau cú vấp đầy bất ngờ trước Nottingham Forest (thua 0-1), ‘The Kop’ trở lại đầy mạnh mẽ khi liên tiếp thắng đậm Milan (3-1) ở Champions League và Bournemouth (3-0) ở giải Ngoại hạng để vươn lên đứng thứ 2 sau Man City. Còn West Ham kể từ khi HLV Lopetegui thay thế cho David Moyes đầu mùa này trình diễn một bộ mặt kém cỏi. Phong độ của ‘Búa tạ’ lúc này không tốt, mới nhất họ thua Chelsea 0-3 ở vòng 5 giải Ngoại hạng và rơi xuống tận thứ 14. Trong 5 lần gặp nhau gần đây Liverpool áp đảo với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Mùa trước hai đội cũng gặp nhau ở cúp Liên đoàn Anh, và Liverpool đã vượt qua đối thủ ở tứ kết, trước khi đánh bại Chelsea để giành chức vô địch. Liverpool cũng phải thi đấu mà không có Alisson Becker trong chiến thắng trước Bournemouth, vì cầu thủ người Brazil này dính chấn thương cơ trong chiến thắng trước Milan. Federico Chiesa nhiều khả năng ra sân thay cho Salah. Bên phía West Ham, Niclas Fullkrug khả năng sẽ phải vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Đội hình dự kiến: Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez, Rodriguez; Bowen, Soucek, Kudus; Antonio - 02h00 ngày 26/9: Barcelona vs Getafe (SCTV) Gạt qua một bên nỗi buồn để thua Monaco tại Champions League để đánh bại Villarreal với tỉ số 5-1 ngay trên sân của đối thủ ở vòng 6 La Liga. Chiến thắng thứ 6 liên tiếp của họ ở đấu trường quốc nội. Với chiến thắng này, thày trò HLV Hansi Flick đứng vững ở ngôi bảng với 18 điểm tuyệt đối, nhiều hơn đại kình địch Real Madrid 4 điểm. Chiến thắng trước Villarreal đã khiến Barcelona phải trả một cái giá quá đắt khi thủ thành đội trưởng Ter Stegen bị chấn thương đầu gối nặng và được dự đoán nghỉ ít nhất là 8 tháng, khiến cho danh sách bệnh binh của HLV Hansi Flick lên đến 8 cầu thủ trụ cột, gần một đội hình chính thức. Getafe là một trong hai đội chưa giành được chiến thắng nào tại La Liga mùa này, khi chứng kiến 4 trận đấu của họ có kết quả hòa và hai trận thua. Xét về phong độ hiện tại, chả có lý do gì Barca lại mất điểm trước Getafe khi có đủ lợi thế về phong độ, lực lượng và cả sân nhà. Đội hình dự kiến: Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Torres; Lewandowski Getafe: Soria; Iglesias, Djene, Berrocal, Alderete, Rico; Pérez, Uche, Milla, Sola; Mayoral - 02h00 ngày 26/9: MU vs Twente (TV360) Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 8 tại Premier League mùa trước nhưng Man United vẫn có vé tham dự Europa League nhờ việc giành chức vô địch FA Cup. Đội bóng của HLV Ten Hag sẽ bắt đầu Europa League với đối th3u Twente từ Hà Lan. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp gỡ trong lịch sử. Vào lúc này MU vẫn cứ ‘xìu xìu ển ển’. Họ thắng 3, thua 3 và hòa 1 trong 7 trận trên mọi đấu trường. Sự bất ổn của MU thể hiện rõ sau trận hòa trên sân Crystal Palace ở vòng 5 giải Ngoại hạng cuối tuần rồi. Kết quả này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, đã bị top 4 bỏ xa tới 4 điểm. Các đối thủ của MU ở vòng bảng được nhận định là tương đối nhẹ nhàng. Sau khi tiếp đón Twente, Man United chỉ phải gặp Porto, Fenerbahce, PAOK, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Rangers và FCSB. Còn với Twente, phong độ lúc này cũng ‘đồng cân đồng lạng’ với MU. Hiện tại Twente mới giành được 11 điểm sau 6 trận đầu tiên ở giải VĐQG Hà Lan. Với phong độ yếu kém đó, cộng với việc phải đá sân khách, cơ hội kiếm điểm là rất khó với Twente. Theo dự đoán của siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ thắng của MU là 38,01%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Twente là 39,77%. Tỷ lệ hòa là 22,21%. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regger, Rots, Steijn, Van Bergen; Lammers