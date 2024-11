Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/11: Arsenal vs Nottingham, Man City vs Tottenham; Celta Vigo vs Barcelona; Milan vs Juventus;

Tâm điểm vòng 12 giải Ngoại hạng Anh là trận Man City vs Tottenham. Tại Serie A, tâm điểm là cuộc đụng độ giữa hai ông lớn Milan vs Juventus. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 12 - 19h30 ngày 23/11: Leicester vs Chelsea - 22h00 ngày 23/11: Arsenal vs Nottingham Forest - 22h00 ngày 23/11: Aston Villa vs Crystal Palace - 22h00 ngày 23/11: Bournemouth vs Brighton - 22h00 ngày 23/11: Everton vs Brentford - 22h00 ngày 23/11: Fulham vs Wolves - 00h30 ngày 24/11: Man City vs Tottenham Lịch thi đấu La Liga - vòng 14 - 20h00 ngày 23/11: Valencia vs Real Betis - 22h15 ngày 23/11: Atletico vs Alaves - 00h30 ngày 24/11: Girona vs Espanyol - 00h30 ngày 24/11: Las Palmas vs Mallorca - 03h00 ngày 24/11: Celta Vigo vs Barcelona Lịch thi đấu Serie A - vòng 13 - 21h00 ngày 23/11: Hellas Verona vs Inter - 00h00 ngày 24/11: AC Milan vs Juventus - 02h45 ngày 24/11: Parma vs Atalanta Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 11 - 21h30 ngày 23/11: Stuttgart vs VfL Bochum - 21h30 ngày 23/11: Wolfsburg vs Union Berlin - 21h30 ngày 23/11: Leverkusen vs FC Heidenheim - 21h30 ngày 23/11: Dortmund vs Freiburg - 21h30 ngày 23/11: Hoffenheim vs RB Leipzig - 00h30 ngày 24/11: E.Frankfurt vs Bremen Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 12 - 23h00 ngày 23/11: Lens vs Marseille - 01h00 ngày 24/11: Saint-Etienne vs Montpellier - 03h00 ngày 24/11: Reims vs Lyon