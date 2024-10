Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/10 - Champions League: Barcelona vs Bayern Munich, Man City vs Sparta Prague, Liverpool vs RB Leipzig

Gần 10 năm qua Barcelona chỉ thua và thua, thậm chí thua đậm trước Bayern Munich ở Champions League. Đêm nay, cả hai lại gặp nhau, liệu lần này có khác? Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á 2025- bảng I - 16h00 ngày 23/10: Yemen vs Myanmar - 19h00 ngày 23/10: Việt Nam vs Kyrgyzstan Lịch thi đấu Champions League - 23h45 ngày 23/10: Atalanta vs Celtic (TV360) - 23h45 ngày 23/10: Brest vs Leverkusen (TV360) - 02h00 ngày 24/10: Man City vs Sparta Prague (TV360) - 02h00 ngày 24/10: RB Leipzig vs Liverpool (TV360) - 02h00 ngày 24/10: RB Salzburg vs Dinamo Zagreb (TV360) - 02h00 ngày 24/10: Young Boys vs Inter (TV360) - 02h00 ngày 24/10: Barcelona vs Bayern Munich (TV360) - 02h00 ngày 24/10: Atletico Madrid vs Lille (TV360) - 02h00 ngày 24/10: Benfica vs Feyenoord (TV360) Lịch thi đấu Europa League - 21h30 ngày 23/10: SC Braga vs Bodoe/Glimt - 21h30 ngày 23/10: Galatasaray vs Elfsborg Nhận định: - 02h00 ngày 24/10: Barcelona vs Bayern Munich (TV360) Đây xứng đáng là trận đấu đáng xem nhất của vòng 3 Champions League, không chỉ vì tên tuổi của hai bên mà còn vì những ‘ân oán’ chất chồng. Thomas Muller là 'nhân chứng' trong các cuộc 'thảm sát' của Bayern Munich trước Barcelona từ 2013 đến nay Không có đội bóng nào khiến Barca ‘hận’ như Bayern. Tính rộng ra, trong 15 trận gần nhất, Barca chỉ thắng Bayern được 2 lần. Chỉ tính từ 2015 đến nay, Barca toàn thua trong cả 5 lần gặp nhau với tổng tỉ số đến 2-19, trong đó có trận thua ‘kinh hoàng’ 2-8 năm 2020 mà Bayern lên ngôi vô địch dưới thời HLV Hansi Flick – người bây giờ là HLV của…Barca. Vào lúc này phong độ của Barcelona tốt hơn Bayern HLV người Đức đã thật sự tạo ra sự thay đổi lớn cho đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải này, giúp đội cải thiện chất lượng chơi bóng dựa trên những tài năng trẻ, kết hợp với thủ lĩnh dẫn dắt hàng công là Lewandowski. Bayern Munich cũng đã sa sút về phong độ và suy giảm về chất lượng chơi bóng trong hai mùa giải trở lại đây. Hùm xám nước Đức vẫn là một thế lực thật sự ở sân chơi lớn nhất cấp CLB Trận thua Aston Villa vòng trước khiến Bayern tụt xuống thứ 15, chấm dứt chuỗi 41 trận bất bại ở vòng bảng của Champions League. Với 3 điểm có được sau 2 trận, đội bóng xứ Catalan đang xếp thứ 16, vị trí này sẽ khiến họ phải tham dự vòng play-off để giành vé vào vòng 1/8. HLV Hansi Flick và Lewandowski của Barcelona quá hiểu Bayern Munich Xét về phong độ, Barca đang chơi khá hay trong thời gian này với 4 trận thắng và để thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong khi Bayern Munich hòa 2 trận, để thua 1 và thắng 2 trận. Vì vậy hiện tại thày trò HLV Hansi Flick được đánh giá cao hơn một chút so với đại diện nước Đức nhờ phong độ, sự tự tin và được đá trên sân nhà. Nhưng sẽ không dễ để Barca ăn trọn 3 điểm. Tỉ số chung cuộc mà rất nhiều chuyên gia nghĩ đến là một kết quả hòa. Bayern gặp mất mát không nhỏ vì chấn thương của Musiala. Mới đây, tiền vệ trẻ đang lên Pavlovic bị gãy xương sau 8 phút trận gặp Stuttgart và phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Người thay thế sẽ là Joao Palhinha. Barca không có Ter Stegen, Christensen v.v. nhưng chào đón Dani Olmo và Gavi trở lại đội hình Đội hình dự kiến: Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, E Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Guerreiro, Palhinha; Gnabry, Muller, Olise; Kane. - 02h00 ngày 24/10: Man City vs Sparta Prague (TV360) Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại một giải đấu ở đấu trường châu Âu. Man City hiện đang xếp thứ 8 tại vòng phân hạng với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Sparta Praha gây ấn tượng khi xếp ở vị trí thứ 10, có cùng điểm số nhưng kém The Citizens về chỉ số phụ. Nhưng đêm nay, Man City là thử thách quá lớn với Sparta Praha, đặc biệt là là khi đội bóng nước Anh luôn chơi rất ổn định trên sân nhà Ettihad. Do đó rất có thể Sparta Praha sẽ là nạn nhân tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là quá rõ ràng. Man City không những phải thắng để bám đuổi ngôi đầu bảng, mà còn phải thắng đậm để chiếm ưu thế về hiệu số. Cùng với việc được chơi trên sân nhà, đây sẽ là cơ sở để đoàn quân Pep Guardiola đem về chiến thắng đậm trước đối thủ. Phía chủ nhà, tiền vệ trụ Rodri sẽ không thi đấu hết mùa giải, trong khi Kyle Walker và đội trưởng De Bruyne được xác nhận sẽ không kịp bình phục chấn thương để ra sân. Sparta Praha đang gặp tổn thất lớn về chấn thương khi 3 trụ cột gồm Roman Mokrovics, Albéniz và Elias Cobbaut Đội hình dự kiến: Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Silva, Foden, Grealish; Haaland Sparta Praha: Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin - 02h00 ngày 24/10: RB Leipzig vs Liverpool (TV360) Liverpool đã có 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, đứng đầu giải Ngoại hạng và là một trong 7 đội toàn thắng cả hai lượt Champions League, đứng 5. RB Leipzig đang chơi khá tốt tại Bundesliga, khi xếp thứ 2, chỉ kém đội đầu bảng Bayern Munich về hiệu số. Tuy nhiên ở Champions League, Leipzig vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận, và đang xếp tận vị trí 29. Benjamin Sesko và Salah đang là những chân sút hàng đầu của RB Leipzig và Liverpool Cũng phải nói thêm lịch thi đấu của đội bóng Đức khá khó khăn giai đoạn đầu, khi trong 2 trận đầu tiên Leipzig thua Atletico Madrid và Juventus. Và nếu nhìn vào phong độ 2 đội lúc này đại diện nước Đức sẽ khó có cơ hội trước Liverpool dù được chơi trên sân nhà. Liverpool và Leipzig từng gặp nhau 3 lần và Liverpool toàn thắng. Gần nhất là tại vòng 1/8 Champions League mùa 2020-21, Liverpool đã đánh bại đối thủ 2-0 trong cả lượt đi và về. Một chiến thắng nữa cho Liverpool? Về lực lượng, Liverpool vẫn có thủ thành Allison bị chấn thương, ngoài ra Harvey Elliot vẫn đang nghỉ dài hạn. Diogo Jota thì có bị đau cơ, chưa chắc đã có thể thi đấu, khả năng ra sân của Chiesa cũng đang bỏ ngỏ. Leipzig có 3 cầu thủ chấn thương là Nicolas Seiwald, David Raum và Xaver Schlager. Đội hình dự kiến: Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jota, Gakpo. RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Geertruida, Vermeeren, Haidara, Nusa; Simons; Šeško; Openda.