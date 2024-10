Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/10 - Champions League: Real Madrid vs Dortmund, Arsenal vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs Stuttgart, PSG vs PSV

Champions League trở lại hôm nay với tâm điểm là cuộc tái hiện trận chung kết mùa trước: Real vs Dortmund. Các trận đáng chú ý khác là Arsenal vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs Stuttgart, PSG vs PSV. Lịch thi đấu Champions League - 23h45 ngày 22/10: Monaco vs Crvena Zvezda - 23h45 ngày 22/10: AC Milan vs Club Brugge - 02h00 ngày 23/10: PSG vs PSV - 02h00 ngày 23/10: Juventus vs Stuttgart - 02h00 ngày 23/10: Sturm Graz vs Sporting - 02h00 ngày 23/10: Girona vs Slovan Bratislava - 02h00 ngày 23/10: Arsenal vs Shakhtar Donetsk - 02h00 ngày 23/10: Aston Villa vs Bologna - 02h00 ngày 23/10: Real Madrid vs Dortmund Nhận định: - 02h00 ngày 23/10: Juventus vs Stuttgart Lần thứ hai liên tiếp Juventus đối đầu với đội bóng Đức, lần này là Stuttgart. Ở vòng trước, thầy trò HLV Thiago Motta đã xuất sắc đánh bại RB Leipzig 3-2 ngay trên sân khách, giành trọn 6 điểm sau hai lượt. Hàng công Juve cũng đang chơi hiệu quả với 6 bàn ghi được. Stuttgart sa sút khá nhiều so với hình ảnh chói sáng mùa trước. Thiên nga trắng mới thắng được 2/7 trận đã qua ở Bundesliga, xếp thứ 9. Tại Champions League, Stuttgart thua 1 và hòa 1 sau 2 lượt đầu, thực tế họ rất khó có cửa vượt qua được vòng bảng. So sánh mọi yếu tố giữa hai bên vào lúc này, thật khó để không đặt niềm tin vào Juventus. Về lực lượng, Juventus sẽ không có Di Gregorio do bị treo giò. Ngoài ra họ cũng vắng Milik, Bremer, Nico Gonzalez và Koopmeiners chưa bình phục chấn thương. Trong khi đó Stuttgart cũng thiếu 3 cầu thủ Zagadou, Stergiou và Raimund do chấn thương. Đội hình dự kiến: Juventus: Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. Stuttgart: Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. - 02h00 ngày 23/10: Arsenal vs Shakhtar Donetsk Sau trận ra quân bị Atalanta cầm hòa ở vòng phân hạng, Arsenal đã khẳng định được đẳng cấp của mình với chiến thắng 2-0 trước nhà ĐKVĐ Pháp, PSG nhờ các bàn thắng của Kai Havertz và Bukayo Saka. Với 4 điểm sau 2 trận đấu, Arsenal hiện đứng thứ 13 trên BXH và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh một vị trí trong Top 8. Shakhtar Donetsk vẫn khẳng định được vị thế hàng đầu tại Ukraine, nhưng đấu trường châu lục dường như vẫn quá tầm của họ. Sau trận mở màn bị tân binh Champions League là Bologna cầm hòa, các cầu thủ Shakhtar Donetsk phải nhận thất bại tan nát trước Atalanta. Với 1 điểm có được, đoàn quân HLV Marino Pusic đang đứng thứ 27 trên BXH và sẽ không dễ để họ có thể làm nên chuyện tại Emirates giữa tuần này. Arsenal vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại Champions League trong khi Shakhtar Donetsk lại chưa ghi được bàn nào. Trong bối cảnh thiếu vắng trụ cột, khả năng Arsenal khó tạo mưa bàn thắng nhưng một chiến thắng là trong tầm tay. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Rice, Merino; Sterling, Jesus, Trossard Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Henrique; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudak, Newerton; Sikan - 02h00 ngày 23/10: Real Madrid vs Dortmund Đây là trận đấu tái hiện chung kết Champions League mùa trước, khi Real vượt qua đối thủ với tỉ số 2-0. Sau trận đấu trên, cả hai đã có nhiều thay đổi. HLV Nuri Sahin thay Edin Terzic dẫn dắt Dortmund đồng thời chia tay một loạt công thần như Matt Hummels, Marco Reus, Niclas Fullkrug, Sancho v..v. Real cũng không còn Toni Kroos, Joselu. Ở lượt trước, Real đã áp đảo chủ nhà Lille trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng lại thua 0-1 với bàn thua từ chấm phạt đền. Thất bại trên khiến họ đứt chuỗi bất bại suốt 17 tháng ở Champions League và rơi xuống vị trí thứ 17 vòng phân hạng, đây chắc chắn không phải là vị trí mà thầy trò HLV Ancelotti mong muốn. Trong khi đó, Dortmund đã gây ấn tượng mạnh khi là 1 trong 7 đội toàn thắng sau hai lượt và vượt lên dẫn đầu bảng. Dù vậy, thật khó để đội bóng Đức tiếp tục thắng tại Bernabeu. Real chắc chắn rất quyết tâm lấy lại niềm tin cho người hâm mộ, hơn nữa lại vượt trội về lực lượng lẫn lợi thế sân nhà. Ngoài ra, sự áp đảo của Real trong những lần đối đầu trước đây cũng là yếu tố để đặt niềm tin. Cụ thể, Real Madrid thắng 4, hòa 2/6 trận gần nhất. Trận này Real không có Dani Carvajal vì chấn thương nặng. Phía Dortmund cũng mất nhiều ngôi sao: Karim-David Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reyna, Yan Couto. Trong khi khả năng kịp bình phục của Pascal Gross và Niklas Sule bỏ ngỏ đến phút chót. Vào cuối tuần, Real sẽ đụng độ Barca trong trận Siêu kinh điển Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy