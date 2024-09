Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9: Liverpool vs Bournemouth, Crystal Palace vs MU, Juventus vs Napoli, Real vs Espanyol

Sau thất bại trước Nottingham, vòng này Liverpool tiếp tục đá sân nhà tiếp Bournemouth. Trong khi đó MU sẽ đến làm khách của Crystal Palace. Lịch thi đấu V-League - 17h00 ngày 21/9: HAGL vs SLNA - 18h00 ngày 21/9: Bình Dương vs Hải Phòng Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 5 - 18h30 ngày 21/9: West Ham vs Chelsea (K+) - 21h00 ngày 21/9: Aston Villa vs Wolves (K+) - 21h00 ngày 21/9: Fulham vs Newcastle (K+) - 21h00 ngày 21/9: Leicester vs Everton (K+) - 21h00 ngày 21/9: Liverpool vs Bournemouth (K+) - 21h00 ngày 21/9: Southampton vs Ipswich Town (K+) - 21h00 ngày 21/9: Tottenham vs Brentford (K+) - 23h30 ngày 21/9: Crystal Palace vs MU (K+) Lịch thi đấu La Liga - 19h00 ngày 21/9: Valladolid vs Sociedad - 21h15 ngày 21/9: Osasuna vs Las Palmas - 23h30 ngày 21/9: Valencia vs Girona - 02h00 ngày 22/9: Real Madrid vs Espanyol Lịch thi đấu Serie A - 20h00 ngày 21/09: Venezia vs Genoa - 23h00 ngày 21/9: Juventus vs Napoli - 01h45 ngày 22/9: Lecce vs Parma Lịch thi đấu Bundesliga - 20h30 ngày 21/9: Bremen vs Bayern Munich - 20h30 ngày 21/9: Heidenheim vs Freiburg - 20h30 ngày 21/9: Union Berlin vs Hoffenheim - 20h30 ngày 21/9: Bochum vs Holstein Kiel - 23h30 ngày 21/9: E.Frankfurt vs Borussia M'gladbach Lịch thi đấu Ligue 1 - 22h00 ngày 21/9: Lille vs Strasbourg - 00h00 ngày 22/9: Rennes vs Lens - 02h00 ngày 22/9: Reims vs PSG