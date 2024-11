Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11: Newcastle vs Arsenal, Bournemouth vs Man City, Liverpool vs Brighton

Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Man City sẽ giữ chắc ngôi đầu bảng nếu vượt qua Bournemouth, đối thủ mà họ đã toàn thắng cả 15 lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó Liverpool sẽ tái đấu Brighton sau khi đã thắng 3-2 trên sân khách ở Cúp Liên đoàn Anh cách đây vài ngày. Lịch thi đấu V-League - vòng 6 - 17h00 ngày 2/11: Hà Tĩnh vs Bình Định (FPT Play) - 18h00 ngày 2/11: Bình Dương vs HAGL (FPT Play) - 18h00 ngày 2/11: SLNA vs TP. HCM (FPT Play) - 19h15 ngày 2/11: Hải Phòng vs Nam Định (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 2 - 16h00 ngày 2/11: Đồng Nai vs Huế (FPT Play) - 18h00 ngày 2/11: Bình Phước vs Khánh Hòa (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 10 - 19h30 ngày 2/11: Newcastle vs Arsenal - 22h00 ngày 2/11: Nottingham Forest vs West Ham - 22h00 ngày 2/11: Southampton vs Everton - 22h00 ngày 2/11: Bournemouth vs Man City - 22h00 ngày 2/11: Ipswich Town vs Leicester - 22h00 ngày 2/11: Liverpool vs Brighton - 00h30 ngày 3/11: Wolves vs Crystal Palace Lịch thi đấu La Liga vòng 12 - 20h00 ngày 2/11: Osasuna vs Valladolid - 22h15 ngày 2/11: Girona vs Leganes - 00h30 ngày 3/11: Villarreal vs Vallecano - 03h00 ngày 3/11: Valencia vs Real Madrid Lịch thi đấu Serie A vòng 11 - 21h00 ngày 2/11: Bologna vs Lecce - 00h00 ngày 3/11: Udinese vs Juventus - 02h45 ngày 3/11: Monza vs AC Milan Lịch thi đấu Bundesliga vòng 9 - 21h30 ngày 2/11: E.Frankfurt vs VfL Bochum - 21h30 ngày 2/11: Wolfsburg vs Augsburg - 21h30 ngày 2/11: Holstein Kiel vs FC Heidenheim - 21h30 ngày 2/11: Hoffenheim vs St. Pauli - 21h30 ngày 2/11: Bayern Munich vs Union Berlin - 00h30 ngày 3/11: Dortmund vs RB Leipzig Lịch thi đấu Ligue 1 vòng 10 - 23h00 ngày 2/11: PSG vs Lens - 01h00 ngày 3/11: Brest vs Nice - 03h00 ngày 3/11: Saint-Etienne vs Strasbourg