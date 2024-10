Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/10: Champions League: Aston Villa vs Bayern Munich, Lille vs Real Madrid, RB Leipzig vs Juventus, Liverpool vs Bologna

Lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League tiếp tục diễn ra đêm nay, tâm điểm là màn 'tái hiện' trận chung kết Cúp C1 năm 1982, giữa Aston Villa và Bayern Munich. Lịch thi đấu Champions League - 23h45 ngày 2/10: Shakhtar Donetsk vs Atalanta (TV360) - 23h45 ngày 2/10: Girona vs Feyenoord (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Aston Villa vs Bayern Munich (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Benfica vs Atletico (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Dinamo Zagreb vs Monaco (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Lille vs Real Madrid (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Liverpool vs Bologna (TV360) - 02h00 ngày 3/10: RB Leipzig vs Juventus (TV360) - 02h00 ngày 3/10: Sturm Graz vs Club Brugge (TV360) Lịch thi đấu Europa Conference League - 21h30 ngày 2/10: Istanbul Basaksehir vs Rapid Wien (TV360) - 21h30 ngày 2/10: Vitoria de Guimaraes vs NK Celje (TV360) Nhận định - 02h00 ngày 3/10: Aston Villa vs Bayern Munich (TV360) Aston Villa từng vô địch cúp C1 (tiền thân của Champions League) năm 1982 sau khi thắng…Bayern Munich 1-0 trên sân Rotterdam (Hà Lan). Đây là một trong những bất ngờ lớn bởi khi đó Bayern rất mạnh. Sau chiến thắng đó, Bayern vẫn phát triển còn Aston Villa trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm rớt hạng và mùa này là lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 1982 họ trở lại sân chơi lớn nhất châu Âu. Thắng dễ Young Boys 3-0 ở trận đầu, Aston Villa sẽ đối mặt thử thách cực lớn mang tên Bayern Munich, đội đang dẫn đầu bảng vòng phân hạng sau khi đã thắng Dynamo Zagreb đến 9-2. Tính ra trong 5 trận gần đây thì Bayern Munich đã ghi đến…23 bàn. Đây sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ chuệch choạc của chủ nhà Aston Villa. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong 3 trận gần đây đội bóng Anh thủng lưới đến 4 bàn. Với chất lượng đội hình lấn lướt và thêm kinh nghiệm trận mạc vượt trội, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ có niềm vui ngay trên đất Anh. Đội khách Bayern vắng Sacha Boey và Josip Stanisic (chấn thương đầu gối) và tân binh Hiroki Ito (bàn chân). Aston Villa vắng John McGinn, Jaden Philogene, Matty Cash, Robin Olsen, Boubacar Kamara và Tyrone Mings vì chấn thương. Diego Carlos cũng không chắc chắn ra sân. Đội hình dự kiến: Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Bayern Munich: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane - 02h00 ngày 3/10: Lille vs Real Madrid (TV360) Đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Dù phải làm khách trên đất Pháp, Real Madrid cũng chiếm nhiều lợi thế hơn Lille. Các tỉ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cũng cho thấy Real được đánh giá cao hơn hẳn. Việc giành thêm được 3 điểm nữa sẽ giúp họ càng nhanh chóng hoàn thành sớm mục tiêu vượt qua vòng phân hạng Champions League. Phong độ hai đội lúc này trái ngược nhau. Lille chỉ vừa chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường (4 thua, 1 hòa) bằng việc hạ gục Le Havre trên sân đối phương với tỷ số 3-0 ở vòng 6 Ligue. Còn Real vẫn chưa thua trận nào. Tuy nhiên họ vừa trải qua trận đấu mất rất nhiều sức (hòa 1-1) với Atletico Madrid ở La Liga, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị cho Champions League. Không những thua kém về đẳng cấp và kinh nghiệm, chủ nhà Lille còn tổn thất lực lượng nghiêm trọng vì vắng Ngal'ayel Mukau, Ismaily, Hakon Arnar Haraldsson, Samuel Umtiti và Nabil Bentaleb vì chấn thương. Thiệt thòi lớn cho Real là Kylian Mbappe không thể ra sân. Đội hình dự kiến: Lille: Chevalier; Mandi, Ribeiro, Diakite; Tiago Santos, Andre, Gomes, Gudmundsson; Zhegrova, Sahraoui; David. Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militoo, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Endrick, Vinicius. - 02h00 ngày 3/10: Liverpool vs Bologna (TV360) Liverool đã đánh bại Milan ở trận ra quân trong khi một đại diện khác của Ý là Bologna kiếm được một điểm trong trận mở màn với trận hòa 0-0 trước Shakhtar Donetsk. Bologna rõ ràng không cùng đẳng cấp với Liverpool, nhưng cũng không dễ đánh bại khi hàng thủ của đội bóng Serie A được tổ chức rất chặt chẽ. Phong độ của Liverpool lúc này rất tốt, lại thêm sự hưng phấn vì đã chiếm được ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh từ Man City nên được đánh giá cao hơn Bologna cũng là điều dễ hiểu. Theo nhận định chung, với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về lực lượng cũng như đẳng cấp chơi bóng, Liverpool sẽ có 3 điểm để hướng tới mục tiêu giành suất đi tiếp tại Champions League mùa này. Về lực lượng, Liverpool có sự trở lại của thủ thành Allison sau chấn thương, tuy nhiên họ vẫn còn Elliot và mới nhất là hậu vệ cánh Robertson bị đau không thể ra sân. Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Moro, Freuler; Orsolini, Dallinga, Ndoye - 02h00 ngày 3/10: RB Leipzig vs Juventus (TV360) Ở lượt trận đầu tiên, Leipzig để thua 1-2 trước Atletico Madrid. Juventus cũng đã có khởi đầu như mơ khi dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước PSV. Lúc này "Lão phu nhân" vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa giải ở mọi đấu trường. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng. Việc chưa một lần gặp nhau trong quá khứ sẽ khiến cho trận đấu này thực sự khó lường. Leipzig đang khát khao một chiến thắng trong khi Juve không muốn đứt mạch trận bất bại. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League, Juventus vẫn đáng tin hơn. Nếu họ giành được kết quả tốt thì cũng không bất ngờ. Đội hình dự kiến: RB Leipzig: Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Haidara, Vermeeren, Simons; Sesko, Openda Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic