Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/12: Tottenham vs MU, Inter vs Udinese, Chelsea vs Shamrock Rovers

Đêm nay tiếp tục vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) với cặp đấu Tottenham vs MU. Lịch thi đấu tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) - 03h00 ngày 20/12: Tottenham vs MU Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - vòng 1/18 - 03h00 ngày 20/12: Inter vs Udinese Lịch thi đấu Europa Conference League - 03h00 ngày 20/12: Borac Banja Luka vs Omonia Nicosia - 03h00 ngày 20/12: Cercle Brugge vs Istanbul Basaksehir - 03h00 ngày 20/12: Djurgaarden vs Legia Warszawa - 03h00 ngày 20/12: APOEL Nicosia vs Astana - 03h00 ngày 20/12: FC Heidenheim vs St. Gallen - 03h00 ngày 20/12: Jagiellonia Bialystok vs Olimpija Ljubljana - 03h00 ngày 20/12: Larne vs Gent - 03h00 ngày 20/12: LASK vs Vikingur Reykjavik - 03h00 ngày 20/12: Panathinaikos vs Dinamo Minsk - 03h00 ngày 20/12: TSC Backa Topola vs FC Noah - 03h00 ngày 20/12: Lugano vs Pafos FC - 03h00 ngày 20/12: Molde vs Mlada Boleslav - 03h00 ngày 20/12: NK Celje vs TNS - 03h00 ngày 20/12: Hearts vs CS Petrocub - 03h00 ngày 20/12: Rapid Wien vs FC Copenhagen - 03h00 ngày 20/12: Real Betis vs HJK Helsinki - 03h00 ngày 20/12: Vitoria de Guimaraes vs Fiorentina - 03h00 ngày 20/12: Chelsea vs Shamrock Rovers (TV360) Nhận định: - 03h00 ngày 20/12: Tottenham vs MU Lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên là ngày 29/9 ở giải Ngoại hạng và Tottenham đã thắng 3-0 ngay trên sân của MU, khi đó còn dưới thời HLV Ten Hag. Kể từ đó đến nay, phong độ của cả hai ở các giải đấu cũng ‘lúc được lúc mất’. Tottenham vừa kết thúc chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường bằng trận ‘hủy diệt’ Southampton với tỉ số 5-0 ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, khó khăn sẽ vẫn còn đeo bám Tottenham khi gặp MU ở Cúp Liên đoàn. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ phập phù như vậy thì mục tiêu giành danh hiệu của Tottenham trong mùa giải này sẽ không thể thành hiện thực. Đã vậy, 4 trận sân nhà liên tiếp gần đây họ không biết thắng là gì. MU vừa có chiến thắng kịch tính trong trận derby Manchester trước Man City. Dù chưa thể cải thiện thứ hạng nhưng đó sẽ là tín hiệu lạc quan giúp đoàn quân HLV Amorim cởi bỏ được áp lực và tự tin hướng tới những thử thách tiếp theo trong mùa giải. Không có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu tại Ngoại hạng Anh thì Cúp Liên đoàn sẽ là danh hiệu giúp MU tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Tottenham là 41,8%. Tỷ lệ thắng của MU là 36,13%. Tỷ lệ hòa là 22,07%. MU không thắng Tottenham trong 4 trận gần nhất, nhưng hiện tại họ đang hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, trong khi Spurs không có sự ổn định. Về lực lượng, Tottenham gặp tổn thất lớn ở hàng thủ khi không có sự góp mặt trung vệ Romero và van de Ven, thủ môn Guglielmo Vicario và hậu vệ trái Ben Davies do chấn thương. Đội hình dự kiến: Tottenham: Forster; Spence, Gray, Dragusin, Udogie; Bergvall, Pape Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son Heung Min. MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund - 03h00 ngày 20/12: Inter vs Udinese Inter lúc này là không thể ngăn chặn, ít nhất ở giải trong nước. CLB này đang có mạch 14 trận thắng liên tiếp ở Serie A và Coppa Italia. Phong độ của Udinese lúc này rất tệ. 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Udinese chỉ thắng 1. Đối đầu với Inter, Udinese cũng chẳng hào hứng gì khi thua đối thủ 4 trận liên tiếp gần đây. Lần gặp nhau gần nhất là hồi tháng 9/2004 ở Serie A, Inter thắng 3-2 trên sân khách. Trước một đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi mặt, cộng lợi thế sân nhà, Udinese có lẽ khó tránh khỏi thất bại. Ở trận đấu này, Inter Milan chỉ thiếu mỗi Francesco Acerbi vì chấn thương. Trong khi đó, Udinese không có sự phục vụ của Zarraga, Okoyre, Payreo, Davies, Deulofeu vì lý do tương tự. Đội hình dự kiến: Inter Milan: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Udinese: Sava; Kristense, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Lucca. - 03h00 ngày 20/12: Chelsea vs Shamrock Rovers Chelsea đã khởi đầu mùa giải 2024/25 có phần chệch choạc (chỉ thắng 2/5 trận đầu), nhưng bây giờ mọi chuyện lại đang diễn ra rất suôn sẻ với họ. Nếu như ở Premier League, Chelsea hiện chỉ kém Liverpool có 2 điểm, thì ở Conference League họ khẳng định vị thế của đội bóng ứng cử số một cho chức vô địch bằng chuỗi 5 chiến thắng tuyệt đối. Chelsea là đội bóng duy nhất đã chắc suất vào vòng 1/8 trước lượt đấu cuối vòng phân hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trận đấu sắp tới với Shamrock Rovers chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục Shamrock Rovers đã gây bất ngờ khi duy trì chuỗi trận bất bại ở Conference League, xếp trong top 8 và hứa hẹn tạo nên khó khăn cho Chelsea. Chelsea với sự ưu thế về lực lượng và phong độ ổn định nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Nhiều khả năng HLV Enzo Maresca sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi và chỉ tung ra đội hình dự bị. Đội hình dự kiến: Chelsea: Jorgensen; Vale, Disasi, Acheampong, Cucurella; Casadei, Dewsbury-Hall; George, Nkunku, Joao Felix; Marc Guiu. Shamrock Rovers: Pohls; Cleary, Lopes, Grace; Honohan, O'Neill, Poom, Watts, Burns; Farrugia, Kenny.