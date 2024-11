Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/11: Vòng loại World Cup 2026: Argentina vs Peru, Brazil vs Uruguay, Colombia vs Ecuador

Trận thua Paraguay 1-2 ở lượt trước tuy không làm mất vị trí đầu bảng của Argentina nhưng rõ ràng phong độ đội bóng của Messi lúc này không tốt. Gặp Peru ở lượt này, có lẽ Argentina sẽ 'trút giận' lấy lại danh dự. Lịch thi đấu V-League - vòng 9 - 17h00 ngày 19/11: Quảng Nam vs Hà Nội - 18h00 ngày 19/11: SLNA vs Viettel - 19h15 ngày 19/11: Hải Phòng vs HAGL Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - 19h00 ngày 19/11: Bảng A - Triều Tiên vs Uzbekistan - 19h00 ngày 19/11: Bảng C - Trung Quốc vs Nhật Bản - 19h00 ngày 19/11: Bảng C - Indonesia vs Saudi Arabia - 21h00 ngày 19/11: Bảng B - Palestine vs Hàn Quốc - 21h00 ngày 19/11: Bảng A - Kyrgyzstan vs Iran - 23h00 ngày 19/11: Bảng B - Oman vs Iraq - 23h00 ngày 19/11: Bảng A - UAE vs Qatar - 01h15 ngày 20/11: Bảng B - Kuwait vs Jordan - 01h15 ngày 20/11: Bảng C - Bahrain vs Australia Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - 03h00 ngày 20/11: Bolivia vs Paraguay - 06h00 ngày 20/11: Colombia vs Ecuador - 07h00 ngày 20/11: Chile vs Venezuela - 07h00 ngày 20/11: Argentina vs Peru - 07h45 ngày 20/11: Brazil vs Uruguay Lịch thi đấu UEFA Nations League - 02h45 ngày 20/11: League A: Bảng 3 - Bosnia và Herzegovina vs Hà Lan (TV360+4) - 02h45 ngày 20/11: League B: Bảng 1 - CH Czech vs Georgia (TV360+7) - 02h45 ngày 20/11: League B: Bảng 4 - Wales vs Iceland - 02h45 ngày 20/11: League B: Bảng 1 - Albania vs Ukraine (TV360+6) - 02h45 ngày 20/11: League A: Bảng 3 - Hungary vs Đức (TV360+5) - 02h45 ngày 20/11: League D: Bảng 2 - Malta vs Andorra - 02h45 ngày 20/11: League C: Bảng 1 - Slovakia vs Estonia - 02h45 ngày 20/11: League C: Bảng 1 - Thụy Điển vs Azerbaijan - 02h45 ngày 20/11: League B: Bảng 4 - Montenegro vs Thổ Nhĩ Kỳ Nhận định: - 06h00 ngày 20/11: Colombia vs Ecuador Trận thua Uruguay ở lượt trước khiến Colombia để mất vị trí thứ 2 vào tay Uruguay và tụt xuống thứ 3 với 19 điểm. Dù vậy, vị trí của Colombia trong top 6 vẫn rất an toàn khi khoảng cách với top 7 lên đến 7 điểm. Ecuador không hề thua kém đối thủ quá nhiều. Họ đang đứng thứ 5 với 16 điểm. Khoảng cách giữa Ecuador và Colombia chỉ là 3 điểm. Sự tự tin của Ecuador đang rất lớn khi họ không thua ở 4 trận gần nhất (thắng 2,hòa 2). Ecuador là đội có thành tích phòng ngự tốt nhất ở vòng loại hiện nay, khi mới chỉ thủng lưới có 4 bàn thua. Về đối đầu, Colombia là đội vượt trội hơn hẳn khi thắng tới 6 trong 10 trận đối đầu gần nhất, chỉ thua có 2 trận. Lần gần nhất Colombia để thua Ecuador trên sân nhà đã đến từ năm 2008. Trận này Colombia không có sự phục vụ của tiền vệ Jefferson Lerma vì chấn thương, còn thủ thành David Ospina trở lại. Ecuador có Moises Caicedo trở lại sau án treo giò Đội hình dự kiến: Colombia: Vargas; Santiago Arias, Sanchez, Lucimi, Munoz; Rios, Carrascal, Jhon Arias; James Rodriguez, Cordoba, Diaz. Ecuador: Dominguez; Preciado, Pacho, Torres, Hincapie; Caicedo, Gruezo; Mena, Paez, Franco; Valencia - 07h00 ngày 20/11: Argentina vs Peru Trận thua Paraguay 1-2 ở lượt trước là thất bại thứ 3 của Argentina ở vòng loại World Cup 2026, dù không đánh mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau lượt trận này, khi vẫn đứng đầu với 22 điểm, hơn các đội xếp sau 3 điểm, nhưng phong độ và đẳng cấp chơi bóng của Argentina là rất đáng báo động. Trở về sân nhà tiếp Peru ở lượt này là cơ hội để Argentina sốc lại tinh thần, giành chiến thắng để bảo vệ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trước sức ép từ các đối thủ bám đuổi phía sau. Peru hiện chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 vòng. Argentina luôn vượt trội so với Peru trong các cuộc đối đầu gần đây, khi giành chiến thắng đến 4 trận và chỉ hòa 1 trận. Dù vừa để thua ngược Paraguay nhưng việc được trở lại thi đấu trên sân nhà có lẽ sẽ giúp Argentina tìm lại được cảm hứng chiến thắng Đội hình dự kiến: Argentina: Martinez; Molina, Otamendi, Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Garnacho, Messi, Alvarez Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Sonne, Callens, Trauco, Pena, Cartagena, Castillo, Guerrero, Flores - 07h45 ngày 20/11: Brazil vs Uruguay Brazil đang xếp thứ 4 với 17 điểm. Khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Argentina đang là 5 điểm. Uruguay lúc này đang đứng cao hơn Brazil khi xếp thứ 2 khi có 19 điểm, bằng với Colombia. Trong 2 trận gặp nhau gần nhất Brazil đều thua Uruguay, trong đó có trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, trận còn lại là tại tứ kết Copa America 2024. Đây được đánh giá là trận đấu căng thẳng và quyết liệt bởi cả hai đội đều không muốn thất bại. Do đó, có khả năng sự thận trọng sẽ được cả Brazil và Uruguay đề cao. Có thể, màn so tài sắp tới sẽ khó định thắng thua. Trận này Brazil sẽ không có sự phục vụ của Vanderson khi hậu vệ của Monaco vắng mặt vì án treo giò, trong khi Guilherme Arana đã rút khỏi đội hình vì gặp vấn đề ở mắt cá chân Đội hình dự kiến: Brazil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner; Paqueta, Guimaraes; Martinelli, Raphinha, Savinho; Vinicius Uruguay: Rochet; Cacares, Bueno, Mendez, Olivera; Nandez, Ugarte; Pellistri, De Arrascaeta, Araujo; Nunez.