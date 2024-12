Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/12: Philippines vs Việt Nam, Myanmar vs Lào; Cúp Liên đoàn Anh: Arsenal v Crystal Palace, Southampton v Liverpool

Nếu đánh bại Philippines tối nay, Việt Nam chắc chắn giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2024. Tại Anh, hai cặp đấu đáng chú ý ở Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) là Arsen.al v Crystal Palace, Southampton v Liverpool Lịch thi đấu ASEAN Cup 2024 - 17h30 ngày 18/12: Bảng B - Myanmar vs Lào (FPT Play, VTV Cần Thơ) - 20h00 ngày 18/12: Bảng B - Philippines vs Việt Nam (FPT Play, VTV5) Lịch thi đấu tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) - 02h30 ngày 19/12: Arsenal vs Crystal Palace - 02h45 ngày 19/12: Newcastle vs Brentford - 03h00 ngày 19/12: Southampton vs Liverpool Lịch thi đấu La Liga - vòng 12 - 03h30 ngày 19/12: Villarreal vs Vallecano - 03h30 ngày 19/12: Espanyol vs Valencia (SCTV15) Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 16 - 03h00 ngày 19/12: AS Monaco vs PSG Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Ý - vòng 1/8 - 00h30 ngày 19/12: Atalanta vs Cesena FC - 03h00 ngày 19/12: Roma vs Sampdoria Nhận định - 20h00 ngày 18/12: Philippines vs Việt Nam Tuyển Việt Nam vừa thắng Indonesia 1-0. Dù đây là chiến thắng nhọc nhằn và ‘không đã mắt’ nhưng điều quan trọng là có thêm 3 điểm để tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Đồng nghĩa là nếu Việt Nam tiếp tục đánh bại Philippines sẽ chắc chắn giành tấm vé vào bán kết với tư cách đội bóng dẫn đầu bảng B nếu như đánh bại Philippines. Hai Long tiếp tục tỏa sáng để cùng tuyển Việt Nam vào bán kết? Lượt trước Philippines rất vất vả mới có trận hòa với Lào. Chỉ mới có 2 điểm sau 2 trận hòa liên tiếp trước Myanmar và Lào, nên mục tiêu của chủ nhà Philippines trong trận đấu với Việt Nam là phải giành trọn 3 điểm, nhằm nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, điều này chẳng dễ dàng cho họ, bởi qua 2 trận đấu tại bảng B AFF Cup 2024, Philippines đã cho thấy họ là một đội tuyển không quá mạnh, lại thiếu sâu và đặc biệt là hàng công dứt điểm khá tệ. Việt Nam toàn thắng cả 5 trận trước Philippines kể từ năm 2018 trở lại đây và ghi 12 bàn vào lưới đối thủ. Lợi thế sân nhà dường như là không đủ để Philippines có thể tìm kiếm một kết quả khả quan trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tại Manila. Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn và tinh thần hưng phấn, Việt Nam có thể giành thắng lợi với cách biệt 2 bàn. Đội hình dự kiến: Philippines: Deyto; Kempter - Aguinaldo - Linares - Tabinas; Baldisimo - Bugas - Bailey; Reyes - Kristensen - Reichelt. Việt Nam: Nguyễn Filip; Duy Mạnh - Thành Chung - Tiến Dũng; Văn Vĩ - Hai Long - Hoàng Đức - Tấn Tài; Quang Hải - Tiến Linh - Văn Toàn. - 02h30 ngày 19/12: Arsenal vs Crystal Palace Xen kẽ giữa 2 chiến thắng trước Man United và AS Monaco, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ giành được những trận hòa đáng thất vọng khi đối mặt với Fulham và Everton. Điều đó cho thấy phong độ của Arsenal đang không tốt khiến dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng. Palace đang có tinh thần rất cao với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp ở Premier League. Trong trận đấu gần nhất, Crystal Palace đã đánh bại Brighton với tỉ số 3-1 dù phải thi đấu trên sân khách. Nhìn chung, Palace đang thi đấu ngày càng tự tin dưới thời của HLV Oliver Glasner và dần tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Crystal Palace bước vào trận đấu này với rất ít áp lực phải thắng như đối thủ. Trong các trận derby London với Crystal Palace, Arsenal luôn áp đảo. Cụ thể ở 48 lần chạm trán gần nhất, Pháo thủ thắng tới 29 trận, hai đội hòa nhau 14 lần, còn Đại bàng chỉ thắng 5 trận. Nhiều khả năng sẽ giành một chiến thắng nhẹ nhàng để đoạt vé vào bán kết. Đội hình dự kiến: Arsenal: Setford; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Nwaneri, Jorginho, Heaven; Sterling, Havertz, Trossard. Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze. - 03h00 ngày 19/12: Southampton vs Liverpool Hai đội bước vào trận này với phong độ ‘một trời một vực’. Ba tuần trước Liverpool đã thắng Southampton 3-2 đầy kịch tính trên sân khách ở giải Ngoại hạng. Đến nay Liverpool đã có mạch 19 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường, dẫn đầu giải Ngoại hạng lẫn Champions League. Trong khi đó Southampton đã sa thải HLV Russell Martin để bổ nhiệm Simon Rusk làm HLV tạm quyền. Nhưng ông cũng không thể giúp Southampton cải thiện tình hình, đội vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng giải Ngoại hạng, kém nhóm an toàn 9 điểm. Lợi thế sân nhà là điểm tựa nhỏ nhoi cho Southampton, nhưng với phong độ hiện tại, rất khó để họ tạo nên bất ngờ trước Liverpool. Trận này chủ nhà Southampton vắng Jack Stephens do án treo giò Đội hình dự kiến: Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Manning; Fernandes, Downes, Aribo, Sulemana, Dibling; Armstrong. Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Bradley, Gomez; Mac Allister, Endo, Jones; Elliott, Jota, Nunez