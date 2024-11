Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/11: UEFA Nations League: Serbia vs Đan Mạch, Croatia vs Bồ Đào Nha, Ba Lan vs Scotland, Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ

Lượt đấu cuối vòng bảng UEFA Nations League đêm nay sẽ xác định thêm một số đội vào vòng tứ kết. Lịch thi đấu UEFA Nations League - 02h45 ngày 19/11: League C: Bảng 3 - Bulgaria vs Belarus - 02h45 ngày 19/11: League C: Bảng 3 - Luxembourg vs Bắc Ireland - 02h45 ngày 19/11: League C: Bảng 2 - Romania vs Đảo Síp (Cyprus ) - 02h45 ngày 19/11: League D: Bảng 1 - Liechtenstein vs San Marino - 02h45 ngày 19/11: League C: Bảng 2 - Kosovo vs Lithuania - 02h45 ngày 19/11: League A: Bảng 4 - Serbia vs Đan Mạch (TV360+6) - 02h45 ngày 19/11: League A: Bảng 1 - Croatia vs Bồ Đào Nha (TV360+5) - 02h45 ngày 19/11: League A: Bảng 4 - Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ (TV360+4) - 02h45 ngày 19/11: League A: Bảng 1 - Ba Lan vs Scotland Nhận định: - 02h45 ngày 19/11: Croatia vs Bồ Đào Nha (TV360+5) Ở lượt trước, Bồ Đào Nha đã thắng Ba Lan đến 5-1, cộng thêm việc Croatia bất ngờ nhận thất bại trên sân của Scotland, giúp đội bóng của Ronaldo chắc chắn có được vị trí đầu bảng và vé vào vòng tứ kết. Với Croatia, thất bại trên khiến họ chấm dứt mạch 3 trận bất bại và hiện vẫn chưa chắc chắn vị trí nhì bảng khi có 7 điểm, chỉ nhiều hơn hai đội đứng sau khoảng cách 3 điểm. Đồng nghĩa họ cần thêm ít nhất một điểm nữa để chắc suất vào vòng tứ kết. Trong trường hợp nhận thất bại, Croatia cần hai đối thủ đứng sau cũng để mất điểm. Lợi thế dành cho Croatia là được chơi trên sân nhà, nơi họ sở hữu mạch 4 trận liên tiếp gần đây toàn thắng. Tại UEFA Nations League, đội bóng áo sọc ca-rô cũng bất bại 4 trận liên tiếp tại tổ ấm của mình, trong đó có 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Quan trọng hơn cả, Bồ Đào Nha lúc này đã hết động lực thi đấu và không có đội hình mạnh nhất. Dự đoán Croatia từ hòa đến thắng. Bồ Đào Nha vắng 4 trụ cột Ronaldo, Bernardo Silva, Neto và Fernandes. Croatia có sự trở lại của thủ môn Dominik Livakovic nhưng Petar Sucic nhận án treo giò. Đội hình dự kiến: Croatia: Livakovic; Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; L. Sucic, Pasalic, Perisic; Kramaric

Bồ Đào Nha: R. Silva; Cancelo, Djalo, Araujo, Tavares; Vitinha, Neves; Conceicao, Felix, Trincao; F. Silva - 02h45 ngày 19/11: Ba Lan vs Scotland Trận thắng bất ngờ trước Croatia ở lượt trước là lần đầu tiên Scotland thắng trận ở Nations League mùa này. Nhờ đó, từ chỗ tưởng như chắc chắn xuống hạng, họ hiện có cùng 4 điểm như Ba Lan và trận đấu với chính đối thủ này đêm nay là cơ hội để Scotland trụ hạng. Nhiệm vụ của Scotland là phải giành chiến thắng, và nếu ở trận đấu cùng giờ Croatia thua Bồ Đào Nha, họ thậm chí còn giành cả vị trí nhì bảng để vào tứ kết. Ba Lan tuy không còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết nhưng sẽ không có chuyện buông xuôi vì họ vẫn cần ít nhất 1 điểm nữa để không xuống hạng trực tiếp. Vấn đề là phong độ của Ba Lan đang rất kém. Đã 4 trận liên tiếp họ không biết thắng là gì, trong đó có trận thua chính Scotland ở lượt đi. Đã vậy, chân sút chủ lực Robert Lewandowski lại chấn thương không thể ra sân, ảnh hưởng nghiệm trọng đến hiệu quả hàng công. Nếu đá đúng sức, Ba Lan hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm ở trận này. Đội hình dự kiến: Ba Lan: Bulka; Piatkowski, Bednarek, Kiwior; Bereszynski, Urbanski, Zielinski, S. Szymanski, Zalewski; Swiderski, Piatek Scotland: Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, Christie; Dykes - 02h45 ngày 19/11: Serbia vs Đan Mạch (TV360+6) Với 7 điểm sau 5 vòng, Đan Mạch đang có nhiều cơ hội theo chân Tây Ban Nha giành vé đi tiếp vì đang hơn Serbia 2 điểm. Đồng nghĩa họ chỉ cần hòa ở trận đối đầu trực tiếp này là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đá hết sức, Đan Mạch có thể còn làm được nhiều hơn một trận hòa vì thực lực được đánh giá nhỉnh hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Đan Mạch cũng bất bại trước Serbia dù là sân nhà hay sân khách (trong đó có đến 4 trận thắng). Ở lượt đi Nations League mùa này họ đã thắng 2-0 trên sân nhà. Vì thế sẽ chẳng bất ngờ nếu đêm nay họ có kết quả thuận lợi trước chủ nhà Serbia đã gần như tắt hết hi vọng. Do bị chấn thương, cặp đôi Ivan Ilic và Vanja Milinkovic-Savic không thể phục vụ Serbia. Bên phía Đan Mạch, tiền vệ Christian Eriksen của MU đã bình phục và sẵn sàng tái xuất. Đội hình dự kiến: Serbia: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Hojlund, Gronbaek - 02h45 ngày 19/11: Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ (TV360+4) Tây Ban Nha đã chính thức có được ngôi đầu bảng A4 với chiến thắng trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 5. Lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra vô thưởng vô phạt do cả Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đều không thể thay đổi thứ hạng của mình. Thụy Sỹ đã yên phận vị trí bét bảng, đồng nghĩa vé xuống hạng. Thụy Sĩ chỉ đánh bại được Tây Ban Nha vỏn vẹn 2 lần trong quá khứ. Lần đầu tiên là ở World Cup 2010. Gần đây, Thụy Sĩ thắng được Tây Ban Nha ở Nations League mùa 2022/23. Tây Ban Nha đã thắng 4-1 ở trận lượt đi và sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay họ tái hiện một chiến thắng cách biệt như vậy trên sân nhà. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha: Raya; Mingueza, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Ruiz; N Williams, Olmo, Pino; Morata Thụy Sĩ: Kobel; Fernandes, Comert, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Monteiro, Amdouni, Kutesa; Zeqiri