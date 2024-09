Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/9: Khai mạc Champions League: Real vs Stuttgart, Bayern Munich vs Dinamo Zagreb, Milan vs Liverpool.

Vòng phân hạng Champions League 2024-2025 chính thức khai cuộc đêm nay. Thể thức mới đầy rối rắm của UEFA hứa hẹn tạo ra nhiều trận đấu đỉnh cao. Lịch thi đấu vòng phân hạng Champions League - 23h45 ngày 17/9: Juventus vs PSV - 23h45 ngày 17/9: Young Boys vs Aston Villa - 02h00 ngày 18/9: Sporting vs Lille - 02h00 ngày 18/9: Real Madrid vs Stuttgart - 02h00 ngày 18/9: AC Milan vs Liverpool - 02h00 ngày 18/9: Munich vs Dinamo Zagreb Lịch thi đấu Carabao Cup - vòng 3 - 01h30 ngày 18/9: Stoke City vs Fleetwood Town - 01h45 ngày 18/9: Preston North End vs Fulham - 01h45 ngày 18/9: QPR vs Crystal Palace - 01h45 ngày 18/9: Blackpool vs Sheffield Wednesday - 01h45 ngày 18/9: Brentford vs Leyton Orient - 01h45 ngày 18/9: Everton vs Southampton - 02h00 ngày 18/9: MU vs Barnsley Lịch thi đấu La Liga - vòng 7 - 00h00 ngày 18/9: Mallorca vs Sociedad (SCTV15) Nhận định: - 02h00 ngày 18/9: Bayern Munich vs Dinamo Zagreb Người hâm mộ vẫn chưa hết hoài nghi về năng lực của Vincent Kompany khi được bổ nhiệm dẫn dắt Bayern Munich. Dù đang dẫn đầu Bundesliga, thực tế Bayern chẳng thể hiện được chút gì gọi là ‘ra tấm ra món’. Nhưng dù vậy, đối đầu với Bayern lúc này cũng là nhiệm vụ quá sức với Dinamo Zagreb. Bayern luôn chơi vòng bảng rất tốt, có thể nói là vượt trội và áp đảo. Đến nay họ đã có 40 trận liên tiếp bất bại ở vòng bảng, trong đó có 36 trận thắng. Cả hai đội đang có phong độ rất chênh lệch vào lúc này. Trong khi Bayern Munich toàn thắng ở 8 trận gần nhất thì Dinamo Zagreb chỉ thắng 2/5 trận gần đây. Chưa hết, Dinamo Zagreb không thắng trên sân khách ở 2 trận gần nhất. Với đẳng cấp kém xa Bayern, lại đang có phong độ không tốt, phải đá sân khách, nhiều khả năng Dinamo Zagreb sẽ phải chấp nhận trắng tay. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Champions League là mùa giải 2015-2016 với kết quả chung cuộc là 7-0 nghiêng về Bayern. Đội hình dự kiến: Bayern Munich: Neuer; Boey, Dier, Upamecano, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Dinamo Zagreb: Nevistic; Bernauer, Théophile-Catherine, Mmaee, Hoxha; Misic; Pjaca, Sucic, Baturina; Kulenovic, Petkovic - 02h00 ngày 18/9: Real Madrid vs Stuttgart Hai đội chưa gặp nhau bao giờ tại Champiosn League. Thành tích đối đầu của Real trước các đội bóng Đức là rất tốt. Họ chỉ thua 1 trong 21 lần gần nhất chạm trán các đội Đức, thắng tới 14 trận. Mùa trước họ thắng cả 4 đội bóng Đức là Union Berlin ở vòng bảng, RB Leipzig ở vòng 16 đội, Bayern Munich ở bán kết và Dortmund ở chung kết. Đây mới là mùa giải đầu tiên mà Stuttgart giành được quyền tham dự Champions League sau 15 năm. Lúc này Real khởi đầu không tốt tại La Liga. Nhưng ở Champions League sẽ là một bộ mặt khác. Với bản lĩnh đã thành thương hiệu, Real tự tin sẽ trở lại với phong độ cao tại cúp châu Âu, đặc biệt là khi chỉ phải gặp một đối thủ non kinh nghiệm. Real vẫn vắng Tchouameni, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga và Ferland Mendy vì chấn thương. David Alaba đã trở lại tập luyện và có thể có một vị trí trên băng ghế dự bị. Stuttgart mất Leonidas Stergiou hết tháng 9 trong khi Ameen Al Dakhil và Nikolas Nartey đều phải nghỉ đến tháng 10. Đội hình dự kiến Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric; Rodrygo, Guler, Vinicius; Mbappe Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Demirovic - 02h00 ngày 18/9: AC Milan vs Liverpool Thất bại trên sân nhà trước Nottingham mới đây tại giải Ngoại hạng là ‘gáo nước lạnh’ cho Liverpool và HLV Arne Slot. Từ nay đến cuối tháng 1, Liverpool sẽ tham gia vào một số trận đấu lớn trong giai đoạn phân hạng Champions League trên sân nhà Anfield với nhà đương kim vô địch Real Madrid và Leverkusen. Ngoài ra, họ còn đối đầu với Bologna, RB Leipzig, Girona, Lille và PSV trong nỗ lực cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Sau 3 trận đầu dưới triều đại tân HLV Paulo Fonseca chỉ hòa và thua, AC Milan đã có chiến thắng chóng vánh 4-0 trong 29 phút đầu trước tân binh Venezia để lên giây cót tinh thần. Nói thế là bởi ngoài ưu thế sân nhà, Rossoneri tỏ ra yếu thế hơn đối thủ ở thực lực cũng như lịch sử đối đầu khi toàn thua 5 lần gần nhất gặp nhau. Tuy nhiên, một kết quả hòa là phù hợp với hai đội. AC Milan vắng Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Marco Sportiello do chấn thương. Trong khi đó, Malick Thiaw, Davide Calabria đang bị đau nhẹ. Với Liverpool, đội khách mất duy nhất Harvey Elliott do bị gãy xương bàn chân. Đội hình dự kiến: AC Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao. Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.