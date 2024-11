Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/11: UEFA Nations League: Anh vs Ireland, Israel vs Bỉ, Ý vs Pháp

Thắng Hy Lạp 3-0 lượt trước, Anh không chỉ 'trả nợ' mà còn giành luôn ngôi đầu bảng và quyền tự quyết ở lượt đấu cuối UEFA Nations League. Một chiến thắng trước Irealand đêm nay sẽ chính thức đưa họ vào tứ kết. Lịch thi đấu UEFA Nations League - 21h00 ngày 17/11: League C: Bảng 4 - Latvia vs Armenia - 21h00 ngày 17/11: League C: Bảng 4 - Bắc Macedonia vs Faroe - 00h00 ngày 18/11: League B: Bảng 2 - Anh vs Ireland (TV360+7) - 00h00 ngày 18/11: League B: Bảng 3 - Na Uy vs Kazakhstan (TV360+6) - 00h00 ngày 18/11: League B: Bảng 2 - Phần Lan vs Hy Lạp - 00h00 ngày 18/11: League B: Bảng 3 - Áo vs Slovenia - 02h45 ngày 18/11: League A: Bảng 2 - Israel vs Bỉ (TV360+5) - 02h45 ngày 18/11: League A: Bảng 2 – Ý vs Pháp (TV360+4) Nhận định: - 02h45 ngày 18/11: Ý vs Pháp Màn so tài này chỉ còn mang tính chất thủ tục do cả hai đã giành quyền vào tứ kết. Dù vậy, trận đấu vẫn có sức hấp dẫn vì danh tiếng của cả hai. Dù để cho Israel cầm hòa 0-0 trên sân nhà, song Pháp cũng đã giành quyền đi tiếp sớm trước 1 lượt đấu do hơn Bỉ đến 6 điểm. Hiện tại Ý đứng đầu bảng, nhiều hơn Pháp 3 điểm và cả chỉ số phụ. Nhưng Pháp vẫn có thể vượt lên dẫn đầu nếu thắng Ý 4 bàn trở lên và không để lọt lưới. Đây là điều rất khó. Ở lượt đi trên sân nhà họ đã để thua đến 1-3. Điều ngạc nhiên nhất với Pháp ở lần tập trung này là chân sút Mbappe không được HLV Deschamps triệu tập, làm dấy lên những thông tin về mối bất hòa giữa anh với HLV. Thiếu Mbappe khiến hàng công Pháp trở nên cùn mòn hơn bao giờ hết. Ở lượt trước họ không sao khoan thủng được hàng thủ của Israel và phải chấp nhận hòa 0-0. Ý đang có phong độ cao nhất trong khoảng hơn 2 năm qua, cộng với lợi thế sân nhà (9 trận liên tiếp gần nhất bất bại trong đó có 7 trận thắng), họ được đánh giá cao hơn và dự đoán sẽ từ hòa đến thắng. Đội hình dự kiến: Ý: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco, Raspadori, Retegui Pháp: Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Fofana, Camavinga, Olise, Dembele, Nkunku, Muani - 02h45 ngày 18/11: Israel vs Bỉ Bỉ chơi không tốt ở UEFA Nations League mùa này vì chỉ giành được 4 điểm sau 5 trận và đang xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng A2. Giấc mơ vào tứ kết đã tắt nhưng Bỉ vẫn phải chiến đấu để tránh rớt xuống League B. Trước đối thủ bét bảng và chưa từng biết mùi chiến thắng sau 5 lượt trận như Israel, Bỉ có nhiều hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm. Trong 5 lần gần đây chạm trán với Israel, Bỉ toàn thắng. Ở lượt đi Bỉ đã thắng 3-1 và nhiều khả năng sẽ lại có trận thắng cách biệt ở lượt về đêm nay. Đội hình dự kiến: Israel: Peretz; Dasa, Nachimas, Shlomo, Goldberg, Haziza; Solomon, Abu Fani, Jaber, Gloukh; David

Bỉ: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Mangala, Onana; Lukebakio, Trossard, Bakayoko; Lukaku - 00h00 ngày 18/11: Anh vs Ireland Trận thắng 3-0 ngay trên sân Hy Lạp ở lượt trước không những giúp Anh vượt qua được áp lực, mà còn vượt qua chính Hy Lạp để giành lấy ngôi đầu bảng, qua đó giành quyền tự quyết trong cuộc đua lấy vé lên hạng League A. Tiếp CH Ireland sẽ là trận cuối cùng của HLV tạm quyền Lee Carsley trước khi nhường ghế cho Tuchel và việc đưa Anh trở lại với League A sẽ là món quà tuyệt vời trong ngày chia tay. Thắng Ireland là nhiệm vụ không khó với Anh bởi đội khách quá yếu. Irealand cũng toàn thua Anh trong 2 lần đụng độ gần nhất. Trận này Anh vắng Saka, Foden, Palmer, Rice, Alexander-Arnold trong khi Ireland đầy đủ quân. Đội hình dự kiến: Anh: Pickford; Walker, Konsa, Guehi, Lewis; Gallagher, Jones; Madueke, Bellingham, Gordon; Watkins. CH Ireland: Kelleher; Doherty, Collins, Scales, O’Dowda; Ebosele, Cullen, Knight, Johnston; Szmodics, Ferguson.