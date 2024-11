Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/11: UEFA Nations League: Đức vs Bosnia, Hà Lan vs Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ vs Xứ Wales

Cuộc đối đầu Hà Lan vs Hungary đêm nay nay hứa hẹn sẽ căng thẳng, kịch tính. Nếu thắng, Hà Lan cầm chắc vé đi tiếp trong khi nếu thua họ không chỉ nhường vé cho đối thủ mà còn đứng trước khả năng xuống hạng League B UEFA Nations League. Lịch thi đấu V-League - vòng 8 - 18h00 ngày 16/11: Nam Định vs Đà Nẵng (FPT Play, VTV5) - 19h15 ngày 16/11: TP. HCM vs CAHN (FPT Play, HTV Thể thao) Lịch thi đấu UEFA Nations League - 21h00 ngày 16/11: League C: Bảng 1 - Azerbaijan vs Estonia (TV360+7) - 00h00 ngày 17/11: League D: Bảng 2 - Andorra vs Moldova - 00h00 ngày 17/11: League B: Bảng 1 - Georgia vs Ukraine (TV360+7) - 00h00 ngày 17/11: League B: Bảng 4 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales - 00h00 ngày 17/11: League B: Bảng 4 - Montenegro vs Iceland - 02h45 ngày 17/11: League C: Bảng 1 - Thụy Điển vs Slovakia - 02h45 ngày 17/11: League A: Bảng 3 - Đức vs Bosnia và Herzegovina (TV360+4) - 02h45 ngày 17/11: League B: Bảng 1 - Albania vs CH Czech (TV360+7) - 02h45 ngày 17/11: League A: Bảng 3 - Hà Lan vs Hungary (TV360+5) Nhận định: - 00h00 ngày 17/11: Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales Thổ Nhĩ Kỳ đã giành 10 điểm sau 4 trận để đứng đầu bảng B4 League B. Đồng nghĩa rằng nếu đánh bại Xứ Wales đêm nay họ chắc chắn thăng hạng League A. Trong khi đó Xứ Wales đang trải qua một giai đoạn khó khăn với phong độ không ổn định, chỉ giành được 5 điểm sau 4 trận và để thủng lưới tới 7 bàn. Với việc thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt do chấn thương, lối chơi của Wales có thể sẽ thiên về phòng ngự nhằm hạn chế bàn thua trước một Thổ Nhĩ Kỳ đang hừng hực khí thế. Về lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ vắng 3 hậu vệ Ferdi Kadioglu, Caglar Soyuncu và Ozan Kabak do chấn thương. Xứ Wales cũng mất các cầu thủ quan trọng như Kieffer Moore và Aaron Ramsey vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Muldur; Calhanoglu, Kokcu; Akgun, Guler, Akturkoglu; B. Yilmaz Wales: Ward; Roberts, Rodon, Cabango, Davies; Allen, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; M. Harris - 02h45 ngày 17/11: Đức vs Bosnia và Herzegovina (TV360+4) Đức dẫn đầu bảng A3 với 5 điểm nhiều hơn Hungary và Hà Lan. Bosnia chỉ mới giành được 1 điểm sau 4 trận. Chiến thắng ở trận tới sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng cho Đức. Trong khi đó, nếu Đức hòa sẽ là không đủ nếu Hungary đánh bại Hà Lan, đồng thời đánh bại đội bóng của Nagelsmann với cách biệt hơn 5 bàn trong trận đấu cuối cùng. Thực tế, với lực lượng và phong độ hiện tại, một chiến thắng trước Bosnia là nằm trong tầm tay của tuyển Đức. Trận này Đức sẽ không có tiền đạo Undav - người đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Bosnia ở lượt đi, do chấn thương. Tiền vệ Angelo Stiller cũng phải rút lui khỏi đội tuyển Đức do vấn đề về cơ bắp. Tiền vệ ngôi sao Florian Wirtz cũng chưa chắc ra sân trong khi trug vệ Nico Schlotterbeck vắng mặt vì án treo giò. Bosnia cũng mất hậu vệ Nikola Katic do bị treo giò trong khi hậu vệ Sead Kolasinac của Atalanta rút lui vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Đức: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Gross; Gnabry, Musiala, Sane; Havertz Bosnia Herzegovina: Vasilj; Mujakic, Bicakcic, Barisic; Gazibegovic, Tahirovic, Hajradinovic, Huseinbasic, Dedic; Dzeko, Demirovic - 02h45 ngày 17/11: Hà Lan vs Hungary (TV360+5) Ngôi đầu bảng A3 coi như thuộc về Đức, tấm vé còn lại ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Hà Lan và Hungary. Vì vậy cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đêm nay hứa hẹn sẽ căng thẳng, kịch tính. Hiện hai đội đang có cùng 5 điểm sau 4 trận nhưng Hà Lan xếp thứ 2 do hơn chỉ số phụ. Như vậy Hà Lan sẽ chắc chắn có một suất vào vòng loại trực tiếp nếu thắng trận này. Nhưng nếu thua, họ có nguy cơ League B. Một khả năng khác là nếu trận này kết thúc với tỉ số hòa thì Hà Lan cũng gặp chút lợi thế ở trận cuối do chỉ phải đối đầu với Bosnia đã chắc chắn hết hi vọng trong khi Hungary sẽ gặp Đức. Ưu thế sân nhà cùng lực lượng có phần nhỉnh hơn giúp Hà Lan được đánh giá cao hơn trong việc tìm chiến thắng. Trận này Hà Lan thiệt thòi vì không có nhiều trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương: Micky van de Ven, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida và Ian Maatsen. Tuy nhiên tin vui là hậu vệ Jurrien Timber (Arsenal) đã trở lại. Hungary sẽ tới làm khách tại Amsterdam mà không có hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình của là Attila Fiola (61 lần khoác áo ĐTQG) vì án treo giò. Đội hình dự kiến: Netherlands: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Weghorst Hungary: Dibusz; Dardai, Orban, Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga