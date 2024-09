Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/9: Tottenham vs Arsenal, Wolves vs Newcastle, Girona vs Barcelona

Tottenham và Arsenal là 'kẻ thù không đội trời chung' của nhau trong số các đội bóng ở London. Vì thế cuộc đối đầu giữa hai bên tối nay sẽ cực kỳ đáng xem. Lịch thi đấu V-League - vòng 1 - 17h00 ngày 15/9: Quảng Nam vs HAGL (FPT Play) - 18h00 ngày 15/9: SLNA vs Đà Nẵng (FPT Play) - 19h15 ngày 15/9: Hải Phòng vs CAHN (FPT Play) - 19h15 ngày 15/9: TP. HCM vs Viettel (FPT Play) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 4 - 20h00 ngày 15/9: Tottenham vs Arsenal (K+SPORT1) - 22h30 ngày 15/9: Wolves vs Newcastle (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 5 - 19h00 ngày 15/9: Celta Vigo vs Valladolid - 21h15 ngày 15/9: Girona vs Barcelona - 23h30 ngày 15/9: Las Palmas vs Athletic Club - 02h00 ngày 16/9: Atletico vs Valencia Lịch thi đấu Serie A - vòng 4 - 17h30 ngày 15/9: Genoa vs Roma - 20h00 ngày 15/9: Torino vs Lecce - 20h00 ngày 15/9: Atalanta vs Fiorentina - 23h00 ngày 15/9: Cagliari vs Napoli - 01h45 ngày 16/9: Monza vs Inter Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 3 - 20h30 ngày 15/9: Augsburg vs St. Pauli - 22h30 ngày 15/9: Mainz 05 vs Bremen Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 4 - 20h00 ngày 15/9: Rennes vs Montpellier - 22h00 ngày 15/9: Toulouse vs Le Havre - 22h00 ngày 15/9: Strasbourg vs Angers - 22h00 ngày 15/9: Nantes vs Reims - 01h45 ngày 16/9: Lens vs Lyon - 20h00 ngày 15/9: Tottenham vs Arsenal (K+SPORT1) Những cuộc đụng độ giữa hai bên luôn rất căng thẳng vì tính chất ‘thù địch’. Trong 183 lần đã gặp nhau, Arsenal tạm thời lấn lướt với 75 chiến thắng, còn Tottenham có 58 thắng. Nhưng vào lúc này, Arsenal với 7 điểm sau 3 vòng đấu, đứng thứ 4 nhưng chỉ thua hai đội đứng đầu 2 điểm. Còn Tottenham mới 4 điểm, đứng thứ 10, càng có động lực để quyết tâm đánh bại đối thủ mà họ ‘thù ghét’ nhất. Mùa trước, Tottenham liên tục dẫn đầu giải trong suốt 10 vòng đầu tiên nhưng rồi lụn bại dần. Bây giờ đội bóng của HLV Postecoglu không thể hiện lối chơi hấp dẫn như trước. Trận đấu này mất hay phần nào vì cả hai đang có những vấn đề nhất định về lực lượng. Arsenal vắng tiền vệ trụ cột Declan Rice (treo giò) và Martin Odegaard (chấn thương) không thể ra sân. Ngoài ra, tân binh Riccardo Calafiori cũng chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế với tuyển Ý. Mikel Merino cũng không thể ra sân. Tottenham cũng vắng Richarlison còn Micky van de Ven và Dominic Solanke vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Quan trọng hơn là tiền vệ phòng ngự Yves Bissouma cũng gặp vấn đề sau khi trở về phục vụ ĐTQG. Chưa kể tiền vệ Rodrigo Bentancur chưa chắc ra sân vì FA đang cân nhắc án phạt dành cho cầu thủ người Uruguay vì bị buộc tội có hành vi sai trái liên quan đến những bình luận của anh về ngoại hình của tiền đạo Son Heung-min hồi tháng 6 vừa qua. Với những khó khăn quá lớn về nhân sự như thế này, hầu hết đều đánh giá Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên sân khách và khả năng cao là không có điểm. Đội hình dự kiến: Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr, Maddison; Kulusevski, Son, Odobert. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Jorginho, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. - 22h30 ngày 15/9: Wolves vs Newcastle (K+SPORT1) Newcastle có khởi đầu không thể tốt hơn, sau 3 vòng đạt 7 điểm và đứng thứ 5. Wolves chỉ mới có 1 trận hòa và đang phải xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. điểm yếu lớn nhất khiến Wolves đang không thể ngóc đầu lên nổi là hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn. Bằng chứng là 6/8 trận đấu trở lại đây tính trên mọi đấu trường, “Bầy Sói” đều để thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Sẽ không bất ngờ nếu Newcastle đánh bại chủ nhà Wolves. Wolves thiếu 3 trụ cột ở trận này do chấn thương gồm Enso Gonzalez, Sasa Kalajdzic, Boubacar Traore. Phía Newcastle thiếu Sven Botman, Jamaal Lascelles, Callum Wilson do chấn thương. Tuy nhiên Fabian Schar sẽ trở lại sau án treo giò, Sandro Tonali cũng có thể thi đấu sau thời gian bị phạt vì cá độ. Đội hình dự kiến: Wolves: Johnstone; T.Gomes, Dawson, Mosquera, Semedo; Bellegarde, J.Gomes, Lemina, Ait-Nouri; Cunha; Larsen

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Kelly; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Barnes, Isak - 21h15 ngày 15/9: Girona vs Barcelona Ở thời điểm hiện tại, Barcelona đang thể hiện phong độ rất cao với 4 trận toàn thắng, trong đó có trận thắng Valladolid 7-0 ở vòng trước. Đội bóng xứ Catalan đang dẫn đầu bảng. Mùa trước Girona từng đánh bại Barca cả hai lượt với cùng tỉ số 4-2. Mùa này, Girona vẫn là đối thủ khó chơi cho bất cứ đội bóng nào khi đang đứng thứ 15 với 7 điểm. Điều đáng ngưỡng mộ là sau mùa giải thành công vang dội, Girona đã phải chia tay hàng loạt những ngôi sao của đội như vua phá lưới La Liga Dovbyk, tiền đạo cánh Savinho tới Manchester City, hay trung vệ Eric Garcia trở lại Barcelona. Nói như thế để thấy rằng làm khách trên sân Girona sẽ là thử thách không dễ dàng cho Barcelona. Danh sách các cầu thủ Barca phải ngồi ngoài vì chấn thương còn có Ronald Araujo, Frenkie De Jong, Gavi, Fermin Lopez và Andreas Christensen. Phía Girona vắng Yangel vì chấn thương và Oriol Romeu không được ra sân do nằm trong điều khoản cho mượn từ Barca. Đội hình dự kiến: Girona: Gazzaniga; Gutierrez, Blind, Lopez, Frances; Martin, Herrera, Romeu; Gil, Ruiz, Tsygankov Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Curbasi, Martinez, Balde; Pedri, Casado, Olmo; Raphinha, Lewandowski, Yamal