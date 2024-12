Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/12: ASEAN Cup: Việt Nam vs Indonesia, Lào vs Philippines; Ngoại hạng Anh: Man City vs MU, Chelsea vs Brentford

Hôm nay, cả nước đổ dồn về sân Phú Thọ khi Việt Nam gặp Indonesia ở ASEAN Cup 2024. Còn tại Anh, tâm điểm là trận derby Man City vs MU. Lịch thi đấu ASEAN Cup 2024 - 17h30 ngày 15/12: Bảng B - Lào vs Philippines (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ) - 20h00 ngày 15/12: Bảng B - Việt Nam vs Indonesia (FPT Play, VTV5) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 16 - 21h00 ngày 15/12: Brighton vs Crystal Palace (K+SPORT1) - 23h30 ngày 15/12: Man City vs MU (K+SPORT1) - 02h00 ngày 16/12: Chelsea vs Brentford (K+SPORT1) - 02h00 ngày 16/12: Southampton vs Tottenham (K+SPORT2) Lịch thi đấu La Liga - vòng 17 - 20h00 ngày 15/12: Atletico Madrid vs Getafe (SCTV15) - 22h15 ngày 15/12: Alaves vs Athletic Bilbao (SCTV15) - 00h30 ngày 16/12: Villarreal vs Real Betis - 00h30 ngày 16/12: Sociedad vs Las Palmas (SCTV15) - 03h00 ngày 16/12: Barcelona vs Leganes (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 16 - 18h30 ngày 15/12: Lecce vs Monza - 21h00 ngày 15/12: Bologna vs Fiorentina - 21h00 ngày 15/12: Parma vs Hellas Verona - 00h00 ngày 16/12: Como 1907 vs Roma - 02h45 ngày 16/12: AC Milan vs Genoa Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 14 - 21h30 ngày 15/12: FC Heidenheim vs Stuttgart - 23h30 ngày 15/12: Dortmund vs Hoffenheim - 01h30 ngày 16/12: RB Leipzig vs E.Frankfurt Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 15 - 21h00 ngày 15/12: Montpelliervs Nice - 23h00 ngày 15/12: Brest vs Nantes - 23h00 ngày 15/12: Le Havre vs Strasbourg - 23h00 ngày 15/12: Rennes vs Angers - 02h45 ngày 16/12: PSG vs Lyon Nhận định: - 20h00 ngày 15/12: Việt Nam vs Indonesia Việt Nam đã có trận thắng Lào với tỷ số 4-1 ở trận mở màn ASEAN Cup 2024. Kết quả đó có thể làm người hâm mộ thấy vui, nhưng xem trực tiếp lại thấy lo. Trong khi đó, ĐT Indonesia vừa có trận hoà 3-3 trước Lào ở lượt trận thứ 2. Với kết quả hoà và bị mất người vì thẻ đỏ của tuyển thủ Marselino Ferdinan (do nhận 2 thẻ vàng), lẽ đương nhiên người hâm mộ Indonesia chẳng thể vui. Indonesia lần này tập trung với nhiều gương mặt trẻ, nhằm chuẩn bị cho SEA Games vào năm sau. Chưa kể nhiều gương mặt nòng cốt của bóng đá xứ Vạn đảo cũng không được các CLB chủ quản cho về dự giải vì giải không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Vì vậy, Indonesia đến với giải đấu khu vực không có được lực lượng tốt nhất. Việt Nam có đến gần 5 ngày nghỉ sau trận đấu với Lào và lại đá trên sân nhà, nên đây là một lợi thế không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Do đó, không lạ khi thấy mục tiêu đội chủ nhà đặt ra là phải giành trọn 3 điểm trong cuộc so kè này, qua đó giành tấm vé vào vòng bán kết. Về lực lượng, Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, đội khách Indonesia đang mất Marselino Ferdinan vì chiếc thẻ đỏ. Tính trong năm 2024, ĐT Việt Nam đã 3 lần thất bại trước Indonesia ở các đấu trường quan trọng của châu lục, nên cuộc so kè này được xem là cơ hội để tuyển Việt Nam gỡ lại thể diện. Xét những yếu tố kể trên, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Nguyễn Filip, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Thanh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tiến Linh, Văn Toàn. Indonesia: Supriadi, Arhan, Ferarri, Pamungkas, Arel, Kwateh, Fikri, Fariz, Hannan, Caraka, Struick. - 23h30 ngày 15/12: Man City vs MU Đây có lẽ là trận derby bị nghi ngờ về chất lượng nhất trong lịch sử so tài giữa hai đội vì cả hai đều đang có phong độ tệ hại. Tuy nhiên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây vẫn à cuộc chiến nóng bỏng nhất của bóng đá Anh và thế giới. Đoàn quân của Ruben Amorim vừa trải qua liên tiếp 2 trận thua trước Arsenal và Nottingham Forest ở giải Ngoại hạng nhưng vừa thắng Viktoria Plzen 2-1 tại Europa League. Tuy vậy, đây cũng là trận thắng khá chật vật và có phần may mắn. Số liệu thống kê là dưới thời HLV Ten Hag MU chưa bao giờ thua quá 3 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Nhưng nếu để thua Man City vòng này, chỉ trong vòng 1 tháng Amorim sẽ ‘phá kỷ lục’ của người tiền nhiệm. Còn Man City vừa Juventus 0-2 ở Champions League, trận thua thứ 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Man City hiện tụt xuống thứ 4 với 27 điểm, kém Liverpool 8 điểm và đá hơn 1 trận. Lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình HLV Pep Guardiola có khoảng thời gian tồi tệ như vậy. Kết quả đó thậm chí có thể khiến bất cứ HLV nào bị sa thải không thương tiếc. Cách đây 1 tháng, HLV Ruben Amorim có trận cuối cùng dẫn dắt Sporting Lisbon đã có trận thắng đậm 4-1 trước chính Man City ở Champions League trước khi chuyển sang MU. Nhiều người đang kỳ vọng ông sẽ tiếp tục giúp MU vượt qua ‘gã hàng xóm’. Cuộc đấu tới được dự báo sẽ rất kịch tính khi cả hai đều cần thắng để chấm dứt chuỗi phong độ bết bát ở Ngoại hạng Anh mùa giải này. Một chiến thắng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại được sự tự tin, từ đó nuôi hi vọng cải thiện thứ hạng. Man City vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, lại có ưu thế sân nhà cùng nhiều ngôi sao hơn đối thủ. Thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất giữa hai bên cũng nghiêng hẳn về phía Man City (4 thắng, 1 thua). Đó là lý do nhiều người tin họ sẽ chiến thắng để lấy lại tinh thần trước Giáng sinh. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Man City là 67,17%. Tỷ lệ thắng của MU là 15,32%. Tỷ lệ hòa là 17,52%. Về lực lượng, Man City không có Rico Lewis do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Crystal Palace. MU có đầy đủ đội hình. Đội hình dự kiến: Man City: Ederson; Walker, Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Silva, Foden, Nunes; Haaland MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund - 02h00 ngày 16/12: Chelsea vs Brentford Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Maresca ngày càng chơi ổn định. Trong 6 trận thắng liên tiếp vừa qua, họ ghi đến 19 bàn, và thủng lưới 6 lần. Hàng công của Chelsea đang trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự, đặc biệt là phong độ xuất sắc của Cole Palmer, người đã có 11 bàn tại Premier League mùa này. Lúc này Chelsea vươn lên vị trí thứ 2 ở giải Ngoại hạng với 31 điểm, kém Liverpool 4 điểm, và đá nhiều hơn 1 trận Brentford đang đứng thứ 9 với 23 điểm, kém The Blues đến 8 điểm. Tuy nhiên Brentford là đối thủ rất khó chịu với Chelsea, trong 5 lần chạm trán gần nhất đội bóng thành London không thắng nổi 1 trận nào. Thống kê đáng chú ý là Chelsea đã thua Brentford cả 3 trận sân nhà gần. Tuy nhiên làm khách tại Chelsea ở thời điểm hiện tại không phải là điều tốt lành với Brentford. Nhiều khả năng đây chính là trận mà Chelsea sẽ chấm dứt mạch không thắng Brentford trên sân nhà. Về lực lượng, Chelsea không có Pedro Neto bị treo giò do nhận đủ 5 thẻ vàng. Brentford cũng có đến 6 cầu thủ gồm Hickey, Dasilva, Henry, Jensen, Gustavo Nunes và Janelt đang dính chấn thương. Đội hình dự kiến: Chelsea: Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Sancho, Palmer, Madueke; Jackson Brentford: Flekken; Collins, Pinnock, Van den Berg; Lewis-Potter, Norgaard, Yarmoliuk; Mbeumo, Thiago, Wissa, Carvalho