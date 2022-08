Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Man Utd quyết đấu Liverpool

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CUỐI TUẦN Vòng 3 Premier League 18h30 ngày 20/8: Tottenham - Wolves 23h30 ngày 20/8: Bournemouth - Arsenal 20h00 ngày 21/8: Leeds United - Chelsea 22h30 ngày 21/8: Newcastle - Man City 02h00 ngày 23/8: Man Utd - Liverpool Vòng 2 La Liga 02h00 ngày 21/8: Celta Vigo - Real Madrid 00h30 ngày 22/8: Atletico Madrid - Villarreal 03h00 ngày 22/8: Sociedad - Barcelona Vòng 2 Serie A 01h45 ngày 21/8: Inter Milan - Spezia 23h30 ngày 21/8: Napoli - Monza 01h45 ngày 22/8: Atalanta - AC Milan 23h30 ngày 22/8: AS Roma - Cremonese 01h45 ngày 23/8: Sampdoria - Juventus Vòng 3 Bundesliga 20h30 ngày 20/8: Dortmund - Bremen 22h30 ngày 21/8: Bochum - Bayern Munich Vòng 3 Ligue 1 22h00 ngày 20/8: AS Monaco - Lens 02h00 ngày 21/8: Marseille - Nantes 01h45 ngày 22/8: Lille - Paris Saint Germain

Ở vòng 3 Premier League, tâm điểm chú ý là trận đại chiến Man Utd và Liverpool tại Old Trafford. Man Utd đang đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào, còn Liverpool cũng trải qua hai trận đấu toàn hòa đầy thất vọng.

HLV Erik Ten Hag chưa thể giải quyết được những khó khăn tồn tại trong nội bộ, nhưng giờ là lúc ông cần xốc dậy tinh thần toàn đội. Dù Man Utd mới hạ Liverpool trong trận giao hữu tại châu Á hồi mùa hè vừa qua nhưng rõ ràng xét về thực lực, đội chủ sân Old Trafford bị đánh giá thấp hơn nhiều so với The Kop.