Lịch sử thương hiệu Skoda: Từ xe đạp cho tới ô tô

Năm 1945, sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2, Skoda bị quốc hữu hóa ở Tiệp Khắc, nhiều bộ phận bị tách ra khỏi công ty. Từ 1/1/1946, công ty được đổi tên gọi là AZPN (viết tắt của tên gọi Công ty nhà nước sản xuất động cơ). Tất cả các quyết định quan trọng về đầu tư, sản xuất, định giá và các vấn đề quan trọng khác đều do nhà nước thực hiện.

Do đó, không gian dưới mui xe sẽ được sử dụng để hành lý. Đồng thời cách thiết kế này giúp cho xe dễ dàng leo dốc trên đường tuyết. Và Skoda 1000 MB ra đời. Thiết kế động cơ đặt sau vẫn được sản xuất cho đến năm 1990.

Cách mạng về hệ truyền động

Skoda Favorit

Sau hơn 20 năm sử dụng triết lý thiết kế “Tất cả ở phía sau”, đến năm 1987 có thể được xem như một cột mốc thay đổi mang tính cách mạng trong lịch sử của công ty. Với thiết kế hiện đại, mẫu xe Favorit mới đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tại những thị trường khó tính nhất nhờ chuyển sang sử dụng kiểu động cơ và hệ truyền động ở bánh trước.

Mẫu xe này còn mở đường cho một số lượng lớn các mẫu xe có thiết kế thân xe và động cơ kiểu này như Forman hay Pick-up. Đây là kết quả của sự phát triển của chính công ty và sự hợp tác với Porsche cũng như các studio thiết kế Bertone của Ý.

Favorit rất phổ biến ở Tiệp Khắc và các quốc gia Đông Âu. Xe cũng bán chạy ở Tây Âu, đặc biệt là ở Anh và Đan Mạch do được coi là giá rẻ, chắc chắn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, Favorit vẫn bị cho là kém giá trị so với các ô tô Tây Âu đương thời. Skoda Favorit tiếp tục được bán cho đến khi mẫu mới Felicia được giới thiệu vào năm 1994. Nhưng giai đoạn cuối thập niên 80 và 90 là thời điểm khó khăn cho hãng xe này do những bất ổn về chính trị.

Hợp tác cùng Volkswagen

Năm 1989, sự sụp đổ bức tường Berlin đã đánh dấu sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội tại các nước ở Đông và Trung Âu, tạo ra những thay đổi cơ bản về xã hội. Nền kinh tế chỉ đạo được quản lý tập trung của Tiệp Khắc bị loại bỏ và quá trình tư nhân hóa dần được định hình.

Tập đoàn Volkswagen đã hợp tác với Skoda, mở ra giai đoạn mới cho hãng xe CH Séc.

Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu bắt đầu chuyển đổi công ty quốc doanh thành công ty đại chúng và Skoda đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Volkswagen - nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu lúc bấy giờ. Lễ ký kết đã diễn ra vào ngày 16/4/1991.

Những thành tựu và dấu ấn của Skoda sau khi về tay Volkswagen ra sao? Hãy cùng đón đọc phần 2 "Skoda đã phát triển như thế nào dưới thời Volkswagen?"