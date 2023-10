Lịch sử hàng chục năm đối đầu dai dẳng giữa Israel và Palestine

Bối cảnh lịch sử

Sau khi Đế chế Ottoman bị đánh bại trong Thế chiến thứ nhất, Anh đã giành quyền kiểm soát Palestine, nơi sinh sống của cộng đồng đa số là người Ả Rập và thiểu số là người Do Thái.

Cộng đồng quốc tế giao nhiệm vụ cho Anh gây dựng thành trì của người Do Thái ở Palestine, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nhóm.

Trong những năm 1920 và 1940, số lượng người Do Thái nhập cư đến Palestine tăng lên đáng kể khi nhiều người Do Thái chạy trốn sự đàn áp ở châu Âu và tìm kiếm nơi ở mới sau nạn diệt chủng Holocaust.

Xích mích giữa người Do Thái và người Ả Rập cũng như sự phản kháng đối với quyền cai trị của Anh ngày càng gia tăng. Năm 1947, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chia Palestine thành các quốc gia Do Thái và Ả Rập riêng biệt, với Jerusalem nằm dưới sự quản lý quốc tế. Giới lãnh đạo Do Thái chấp nhận kế hoạch này, nhưng phía Ả Rập bác bỏ và tuyên bố sẽ không bao giờ thực hiện.

Năm 1948, không thể chấm dứt xung đột, chính quyền Anh rút lui và các nhà lãnh đạo Do Thái tuyên bố thành lập Israel. Nhiều người Palestine phản đối và một cuộc chiến xảy ra sau đó. Các nước Ả Rập láng giềng đã can thiệp bằng lực lượng quân sự. Hàng trăm ngàn người Palestine đã chạy trốn hoặc bị đuổi khỏi nhà của họ trong cái mà họ gọi là Al Nakba, hay "Thảm họa".

Một tuyến phố ở Dải Gaza tan hoang sáng 8/10 sau các cuộc không kích trả đũa của Israel. Ảnh: Reuters



Xung đột liên miên

Trong những năm qua, Israel và Palestine đã xảy ra nhiều cuộc xung đột. Một số cuộc xung đột nhỏ, một số có quy mô thảm khốc dẫn đến cái chết của hàng nghìn người.